Rodrigo González y Gigi Mitre regresaron a la TV elogiando la boda de Brunella Horna: “No podemos rajar”

Rodrigo González y Gigi Mitre regresaron a las pantallas de Willax Televisión con una temporada más de ‘Amor y Fuego’. Los conductores se mostraron muy felices de volver a la conducción de su programa este 9 de enero y uno de los temas que no dejaron de comentar fue la lujosa boda de Brunella Horna y Richard Acuña, que se llevó a cabo el último sábado 7 de enero.

Los flamantes esposos celebraron su matrimonio en un local ubicado en el distrito de La Molina, donde ingresaron acerca de 500 invitados. Mike Bahía, Marisol y We The Lion fueron los artistas invitados para poner a bailar y cantar a todos los asistentes. Además, hubo más de una mesa de alimentos con bocaditos dulces, salados y frutas.

Luego de ver una nota de todo lo que sucedió en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña, Rodrigo González y Gigi Mitre quedaron impresionados con la decoración, el show, la cantidad de invitados y todos los detalles. Incluso, señalaron que no tenían argumentos para poder criticar la celebración.

“Que tal puesta en escena. Mira las flores, las lámparas, esa mesa de dulces palaciega. Esta torta, espectacular. ¿Qué vamos a decir? Nada. Esa mesa de dulces con trufas. De muy buen gusto todo (...) Miren que no nos impresionamos mucho y nos encanta rajar, pero no puedo. Quiero rajar y no puedo”, dijo el popular ‘Peluchín’.

“Todo lindísimo. Quien haya hecho esa boda, se pasó. Los shows me parecieron excelentes, Mike Bahía me encanta, We The Lion me fascina, Marisol súper pilas. Me encantaron a todos los que eligieron para presentarse”, agregó su compañera.

En otro momento, el presentador se preguntó si esta boda sería la mejor del espectáculo peruano hasta la fecha. Incluso, se atrevió a decir que superó el matrimonio de Valeria Piazza, Ethel Pozo, Tilsa Lozano y Natalie Vértiz.

Expertos analizan la boda de Brunella y Richard

El experto en moda, Javier Rojo, fue uno de los primeros en utilizar sus plataformas digitales para comentar sobre los trajes que utilizaron Brunella Horna y Richard Acuña. “Ella estaba hecha una princesa con un vestido corte sirena que es bien pegadito y la silueta la acompaña. Todo bordado en pedrería. El peinado bien arriba como una princesa. Estaba hermosa”, dijo con respecto al look de la novia en su cuenta de TikTok. “Él tenía un traje impecable, casi un esmoquin, él escoge muy bien sus trajes”, agregó.

Asimismo, resaltó que los artistas invitados como Mike Bahía y la banda ‘We The Lion’, la decoración y todos los detalles estuvieron a la altura de una boda de lujo. “Pocas veces visto en Lima. Digno de gente millonaria. La verdad que fue espectacular”, añadió.

Por otro lado, Francis Herrera, maquilladora y wedding planner profesional, llenó de elogios a Brunella Horna. “Simple y llanamente una novia impecable. Perfecta de pies a cabeza. Que bonito cuando las novias llevan un real moño, porque yo creo que todas las novias deben llevar moño. Su maquillaje y el vestido estaban impecables. Parecía una princesita”.

“La decoración ni que hablar. Ahí tú puedes ver las reales paredes llenas de follaje. Así se llena una pared, una columna, un techo de follaje. No cinco ramas secas que se ve espantoso”, sentenció.

