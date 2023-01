Los artistas que fueron contratados para cantar en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña

Artistas nacionales e internacionales cantaron en la boda. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña organizaron la boda de sus sueños. La conductora y el político se dieron el tan ansiado ‘Sí, acepto’ el último sábado 7 de enero en una ceremonia que se llevó a cabo en un local ubicado en el distrito de La Molina y donde asistieron sus familiares, amigos cercanos, figuras de la farándula y miembros del Congreso.

La feliz pareja decidió celebrar a lo grande su matrimonio y no escatimaron en gastos a la hora de contratar a los artistas nacionales e internacionales que querían escuchar en vivo. La primera sorpresa de la noche fue la presencia del grupo We The Lion, una banda peruana de indie folk que se formó en 2016 y se caracteriza por cantar canciones en inglés.

Alonso Briceño, Luis Buckley, Paul Schabauer y el resto de los integrantes de la agrupación asistieron con un terno negro y no dejaron de entonar sus más exitosos temas como ‘Found Love’, ‘So fine’, ‘The System’, entre otras canciones que los invitados no dejaron de corear.

A través de las historias de las cuentas de Instagram de varios asistentes a la boda, se registró el espectáculo que dio We The Lion sobre una tarima que se colocó en el jardín del recinto. Ellos fueron los encargados de abrir la fiesta de Brunella Horna y Richard Acuña.

We The Lion cantando en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. (Instagram)

El segundo show que dejó a más de uno sorprendido fue cuando el cantante colombiano Mike Bahía ingresó al escenario. El cantautor y compositor de 35 años, que incluye los géneros reguetón, pop y latín en sus canciones, emocionó a todos los invitados cuando apareció cantando su recordado tema “Buscándote”.

El ganador del Grammy Latino a ‘Mejor Artista Nuevo’ que cuenta con más de cinco millones de seguidores en su cuenta de Instagram, se lució con un traje de color rojo y unos lentes oscuros. Como parte de su show, se sentó al lado de los flamantes esposos, brindó y bailó con ellos.

Mike Bahía fue la sorpresa en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Instagram

Finalmente, la cumbia se hizo presente con el espectáculo de Marisol. La popular ‘Faraona de la cumbia’ llegó con su orquesta para poner a bailar y cantar a todos los invitados. La pareja de esposos compartió escenario con la cantante, así como el futbolista Christian Cueva, quien llamó la atención por subirse al estrado para acompañar a la artista cantando ‘Dime Gitana’.

La intérprete de “Canalla”, “La escobita” y “Yo lo quería” se mostró muy agradecida con Brunella Horna y Richard Acuña por contratarla. “Felicidades Richard y Brunella. Gracias por haberme permitido cantarles en este día tan especial para ustedes”, escribió en las historias de su cuenta de Instagram sobre una fotografía posando con los recién casados.

Marisol cantó en la boda de Brunella Horna y Richard Acuña. Instagram

