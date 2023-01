Quackity en Twitch se emociona al escuchar a Grupo 5: “son ‘rolotas’ con sentimiento”

El youtuber mexicano hace constantemenet este tipo de reacciones.

La música rompe cualquier frontera cuando es de las buenas, en especial para el público de habla hispana. Además, cuando son temas hechos con sentimiento, son capaces de hacer emocionar a cualquiera y, en esta ocasión, el youtuber mexicano Quackity escuchó en pleno streaming en Twitch la música de los cumbiamberos peruanos Grupó 5 y solo tuvo palabras de halago para los artistas.

En una de sus tantas reacciones a videos, canciones o juegos online que hace constantemente, el popular youtuber escuchó la canción “Cambio mi corazón”, uno de los temas más pedidos y solicitados cuando los cantantes peruanos hacen sus conciertos en el Perú o en las giras internacionales.

Este es uno de los 10 temas que sacó la orqueta en su álbum “Llorar Llorar” en diciembre del 2020, que también cuenta con canciones como “Deudas y dolor”, “Alimaña”, “Llora Corazón”, “La Revancha”, “Apostemos que me caso”, entre otras canciones que se disfrutan mucho, sobre todo, en todo el territorio peruano.

Te puede interesar: Zein, el streamer peruano más grande en Twitch: “En Perú esta plataforma está en pañales”

“¿Esta música de dónde es? ¿Eso es cumbia, no?”, arrancó diciendo el youtuber ni bien escuchó el tema en reacción en vivo. “A mí me ‘mama’ esta música, me ‘mama’”, continuó diciendo, una expresión mexicana usada para reflejar que la canción lo emociona. Luego continuó: “Es que no mames, estas son ‘rolotas’, con sentiemiento”. Pero hasta quí no sabía que el tema fue creado en el Perú.

Quackity es un youtuber mexicano que se dedica a raids y a vídeos humorísticos. VIDEO: itswoby.

Uno de los tantos usuarios que estaba viendo su reacción fue el encargado de decirle, a través de los comentarios, que el tema era peruano. “¿Es de Perú esta música”, dijo primero sorprendido, para luego atreverse a buscar más sobre la cumbia y el tema del Grupo 5.

Quién es Quackity

Su nombre es redes sociales es QuackityHQ, pero todo el mundo lo conocer como “Quackity”. Es un youtuber mexicano conocido por sus streamings de ‘Twitch’ en comunidades de juegos en línea. También realiza incursiones en los juegos, que son un tipo de misión que involucra a un grupo de personas que intentan derrotar a otro grupo de personas en el juego. Hasta la fecha, Ha incursionado en varias plataformas de juegos, como ‘Roblox’, ‘Animal Jam’, ‘Club Penguin / Club Penguin Island’ y ‘Habbo Hotel’.

Puedes leer: Premios Twitch Perú: quiénes son los nominados y en qué categorías

Otras cosas que lo hacen popular son sus videos ‘____ SUCKS’ y videos de comentarios publicados en su canal ‘YouTube’. Además, sus reacciones hilarantes en videos divertidos le han ganado una impresionante base de fanáticos en las distintas plataformas. Tiene más de un millón de suscriptores en su canal ‘YouTube’, En algunas ocasiones, Quackity ha sido prohibido varias veces en Twitch y Twitter por pasarse de la línea con comentarios o reacciones.

El youtuber tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram.

SEGUIR LEYENDO