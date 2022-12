Youtuber realizó una prueba de calidad con panetones Joel y Calderón, especialistas en turrones: ¿quién gana?

Ambas marcas se hicieron famosos por sus turrones, pero no se quedan atrás en fiestas navideñas.

En el Perú existen más de 70 marcas de panetones aproximadamente y la gran cantidad no es algo descabellado: esto se basa en los números de consumo anual en el país (34 mil toneladas), que superan incluso a Italia, donde se creó este postre (29 mil toneladas).

Entre las diversas marcas, cada año se suman nuevas en esta aventura del pan dulce y los frutos secos. Una de ellas es Joel, que se especializa en turrones, pero que ha decidido agregar este producto por fiestas navideñas ya hace algunos años.

Si bien ya tiene un público ganado en el mes morado, aún busca hacerse un nombre en el rubro de los panetones. Por esa razón, el youtuber peruano Mister Beard lo probó y dio su opinión al respecto. Pero no todo quedó allí, también probó y lo comparó con el panetón de la marca Calderón, otra empresa especializada en turrones.

Panetón Joel

Este panetón ha innovado y es de los pocos que trae castañas, además de los frutos confitados y las pasas. En esta ocasión se abrió uno con empaque de bolsa, que se presenta con color azul y dorado. El youtuber, que tiene más de 49 mil suscriptores y que hace reacciones de todo tipo, inició abriendo la bolsa y sorprendiéndose por el buen aroma que tenía el postre.

Esta es su presentación en bolsa, también hay en caja.

Sin embargo, la alegría no duró mucho, ya que a la primera prueba se le llegó a ver un gesto de desagrado. A pesar de que dijo que el postre “tenía un buen sabor”, también comentó que estaba “seco para su gusto”. Allí no quedó todo, como buen peruano, hizo la prueba con mantequilla, pero aun así mantuvo su comentario inicial.

“No quiero ofender, pero sigue estando seco. Es muy seco para mi gusto. A mí me gusta más húmedo el panetón, no sé qué marcas prefieren ustedes, pero este está seco, no les voy a mentir amigos. Ya es cuestión de ustedes, saquen sus propias conclusiones”, comentó en su video.

Su precio en el mercado peruano es de 16 soles el de bolsa.

El siguiente paso fue hacer la prueba del panetón Calderón, que en las calles se puede encontrar a 16 soles. “Qué rico huele también”, fue su primer comentario. Aprovechó también para compararlos con los más comunes del mercado.

“Este es más húmedo, tiene esa humedad que nos gusta a los peruanos en un panetón”, detallaba, mientras ya se había comido más de la mitad de la tajada. El youtuber quedó gratamente sorprendido por el sabor del dulce y envió felicitaciones. “Es la primera vez que lo pruebo y me ha parecido increíble”, mencionó y continuó: “este puede competir con todos los panetones y les gana. No les miento”, sentenció.

Ambas marcas se especializan en turrones, pero en fiestas navideñas preparan panetones. VIDEO: Mister Beard

Finalmente, se atrevió a dar un veredicto entre las dos marcas de panetones que son especialistas en turrones y su preferido fue el de Calderón, que para sorpresa de todos, tiene un precio menor y su empaque no es tan llamativo.

