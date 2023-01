Melissa Paredes no descarta tener en su programa a Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Yo feliz”

Karla Tarazona y Melissa Paredes hablan de sus exparejas en Préndete. Panamericana TV

Melissa Paredes sorprendió en el primer programa de ‘Préndete’ haciendo un comentario sobre Rodrigo Cuba y Ale Venturo. La joven indicó que estaría feliz de tenerlos sentados en su nuevo espacio de televisión junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. Esto después de que su compañera le preguntara cómo lo tomaría si se presenta la oportunidad.

Como se recuerda, atrás quedaron los enfrentamientos entre la actriz y el padre de su hija. Hoy en día, los exesposos guardan una relación cordial. Incluso, en una entrevista con Infobae, no dudó en resaltar el gran apoyo que son Ale Venturo y Anthony Aranda para que haya paz entre ambas familias.

“Ambas parejas nos apoyan, todos buscamos lo mejor para la pequeña. Creo que eso es bonito, tener ese apoyo, esa madurez de ambos (Ale y Anthony), y ese aprendizaje como papás fue cuestión de tiempo. Nosotros también como padres hemos madurado, tantas cosas que lamentablemente sucedieron, nos hicieron abrir los ojos y despertar, y decirnos si nosotros no nos unimos, nadie lo va a hacer. A veces los golpes de la vida suceden por algo. Hemos aprendido que lo primero siempre será ella”, señaló a este medio hace unas semanas.

Esta vez, Melissa Paredes reiteró que no tiene ningún problema con ellos. Incluso, indicó que aceptaría que la pareja se sentará en su set, pues “trabajo es trabajo”.

Todo ocurrió cuando la producción anunció a un cuarto integrante en ‘Préndete’, quien sería una expareja de una de las conductoras. De inmediato, se especuló que se trataría de Rafael Fernández, el exesposo de Karla Tarazona. Esto no cayó nada bien a la animadora, quien expresó su malestar en vivo.

“Hay cosas que no tengo claras, no me gusta este tipo de situaciones. No tendría problema si trabaja en televisión, es parte de mi trabajo”, aclaró la conductora de TV, quien no dudó en encarar a Kurt Villavicencio por preguntarle si tenía algún inconveniente con Christian Domínguez.

“Quítate esa tonta idea de tu cabeza, de que tengo algún problema con Christian o con Pamela. Si acá a mi costado los sentaran, no tendría ningún problema. Así que espero que este 2023 paren ya con este tipo de situaciones”, dijo bastante incómoda.

Acto seguido, Karla Tarazona le preguntó a Melissa Paredes si se molestaría si invitan a Rodrigo Cuba y Ale Venturo al set. Ante ello, la actriz indicó: “Normal, que vengan todos. Yo normal, creo que trabajo es trabajo y para todos hay espacio, yo feliz”.

Con total tranquilidad, la actriz señaló que no tendría ningún problema. Es así como concluyó el tema.

Melissa Paredes habla de Rodrigo Cuba y Ale Venturo en Préndete. Instagram

La polémica bienvenida de Melissa Paredes a ‘Préndete’

El 9 de enero, Melissa Paredes reapareció en la televisión junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’, en el programa ‘Préndete’. Aunque tuvo un acalorado encuentro con sus compañeros, donde la conductora le aclaró a la actriz que compartía “todo menos el marido” y le recalcó que no le cae su actual pareja Anthony Aranda, la modelo no perdió la sonrisa en ningún momento.

Incluso, se animó a señalar que poco o nada le importa a su novio si es del agrado o no de Karla Tarazona y Metiche. En otro momento, Melissa Paredes aclaró que no tiene problemas si le dicen las cosas en la cara. “Yo no necesito franela”, aclaró.

Después de este enfrentamiento, los conductores hicieron las paces y dieron inicio al programa, donde dieron su opinión sobre la boda de Brunella Horna con Richard Acuña.

Melissa Paredes regresó a la conducción con Préndete. Panamericana TV.

