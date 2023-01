Liga 1 2023: conoce a los futbolistas que siguen sin equipo a pocos días del inicio del campeonato

Futbolistas que no tienen equipo hasta el momento.

Casi todos los clubes están en la etapa final de sus pretemporadas pensando en lo que será el debut en la Liga 1 2023. La mayoría casi cerró plantilla, pero hay muchos futbolistas que participaron del torneo peruano el año pasado que aún no tienen equipo. Futbolistas con gran experiencia y hasta seleccionados Sub 20 que no tienen su futuro definido y que tienen el tiempo en contra, pues el campeonato arranca este 21 de enero. Cabe resaltar que el libro de pases cierra el próximo 8 de marzo. Wilmer Aguirre, bicampeón con Alianza Lima, por ejemplo, no tiene club para esta temporada.

Darlin Leiton tiene contrato vigente con los ‘íntimos’, pero no fue presentado en la ‘Tarde Blanquiazul’. Sucede que el ecuatoriano será prestado y podría ser a la Universidad Católica, aunque todavía no hay nada oficial. Lo mismo pasa con Aldair Fuentes: se está buscando a qué club llegará para tener más continuidad. Ese tema lo maneja la directiva del equipo de Guillermo Salas.

Los ex Universitario de Deportes, Brayan Velarde y Claudio Yacob, también están en la búsqueda de nuevos equipos después de defender ‘crema’. El mediocampista argentino no tuvo un buen año, solo jugó ocho partidos y a pesar que tenía contrato por todo el 2023, la directiva ‘merengue’ tuvo que rescindir y pagarle los meses que le faltaba por completar. Mientras que el defensa de 23 años no fue tomado en cuenta por Carlos Compagnucci y tuvo que salir de Ate después de 13 años.

John Jairo Mosquera dejó Sporting Cristal a mitad del 2022. El delantero colombiano jugó cuatro partidos en el campeonato peruano y dos en la Copa Libertadores: no marcó ningún gol. Fue catalogado como uno de los peores refuerzos de los ‘celestes’ y desde su salida de La Florida no se supo nada más de él. Tema aparte es Diego Buonanotte, el delantero argentino no era parte del proyecto de Tiago Nunes y los ‘cerveceros’ buscaron desvicularse por mutuo acuerdo. Tendría todo cerrado con Unión La Calera de Chile.

Lista de jugadores que no tiene club para esta temporada. (Tabla: Ricardo Figueroa).

Seleccionados sin equipo

El 2023 sigue siendo un misterio también para los jugadores de la selección peruana: Christian Cueva, Alexander Callens, Alex Valera y Paolo Guerrero. Estos cuatro futbolistas siguen definiendo su futuro, tienen ofertas, pero ninguna se ha concretado hasta el momento. Algunos se están tomando su tiempo, como por ejemplo el defensa nacional, ex New York City, quien terminó su contrato y tiene propuestas de clubes de la MLS, está libre y eso sería más fácil su contratación. Incluso, se rumoreó de que Boca Juniors habría preguntado por el central para reemplazar a Carlos Zambrano.

El delantero, ex Universitario de Deportes, se desligó del Al Fateh de Arabia Saudita por incumplimiento de pagos (4 meses) y ahora está libre. Se habló de un posible regreso al club ‘crema’, pero eso no está definido aún. Hay interés de la directiva y más con la complicación del atacante argentino Bruno Sepúlveda. Aunque la prioridad del jugador es seguir en el exterior, maneja ofertas de equipos de Argentina y Colombia.

La situación de ‘Aladino’ es un poco más complicado pues primero debe resolver el tema que tiene con Santos FC de Brasil, por supuesto abandono laboral y deberá pagar más de 7 millones de dólares y además no podrá jugar por seis meses hasta resolver ese tema. Sin embargo, el ‘10′ peruano apeló al TAS y está esperando la decisión del ente internacional. Mientras tanto, seguirá sin equipo aunque Alianza Lima lo está esperando con las puertas abiertas.

El ‘Depredador’ sigue sin club luego de que el Avaí de Brasil decidiera no renovarle luego de descender a la Segunda División. Se informó que tenía ofertas de la MLS, Rosario Central, Vélez Sarsfield y Colo Colo; pero no se concretó ninguna. Los ‘blanquiazules’ descartaron su llegada a Matute, pues solo están esperando a Cueva para cerrar plantel.

