Jazmín Pinedo y las primeras imágenes de su pareja uruguaya: aseguran que se parece a Gino Assereto

Se reveló la identidad del novio de Jazmín Pinedo.

Todos quieren saber quién es la nueva pareja de Jazmín Pinedo. La conductora de ‘Más Espectáculos’ confirmó que mantiene una relación sentimental con un desconocido uruguayo, con quien se fue de viaje a México por las vacaciones de fin de año. Aunque la ‘Chinita’ quiso mantenerlo en secreto, Instarándula reveló las primeras imágenes del galán.

“Dice ‘esos temas le competen a dos personas’, pero muestra la piernita... Está bien, después de no sé cuánto tiempo se luce enamorada. Antes la veíamos con Gino viajando con su hija. Ahora en su programa siempre quiere dejarnos entender que está enamorada”, comentó Samuel Suárez, anunciando que tenía fotos exclusivas enviadas por sus seguidoras.

Las instantáneas fueron tomadas por usuarios que se encontraron con Jazmín Pinedo en el aeropuerto Jorge Chávez, pues la presentadora de TV volvió a la capital este martes 3 de enero. Su novio estuvo a su lado en todo momento. “Ustedes saben que ningún famoso pasa el aeropuerto sin ser captado por el ojo de las ratujas”, dijo orgulloso el periodista.

Fotos del novio de Jazmín Pinedo. (Instarándula)

Fotos del novio de Jazmín Pinedo. (Instarándula)

Fotos del novio de Jazmín Pinedo. (Instarándula)

Fotos del novio de Jazmín Pinedo. (Instarándula)

El creador de Instarándula resaltó que el misterioso galán de Pinedo tiene un gran parecido físico con Gino Assereto, su expareja y padre de su única hija. “¿Qué pasó? ¿Se buscó al clon de Gino Assereto? No puede ser. Te juro que si no me decían que no era él, yo pensaba que sí. Igualito. Ahí te das cuenta por dónde van los gustos de Jazmín”, acotó.

Tanto Gino como Jazmín han dejado en claro que no retomarán su relación amorosa, aquella que dieron por finalizada en el 2018. “Creo que después de tantos años, casi cuatro años separada de él y nos llevamos súper bien, tenemos una relación magnífica. Si más adelante yo inicio una relación o él, lo único que espero es que seamos felices”, indicó la figura de América TV.

Te puede interesar: Jazmín Pinedo quiere volver a entrevistar a Jefferson Farfán

Gino Assereto y Jazmín Pinedo se conocieron en el set de 'Esto es Guerra'. Actualmente, no están juntos.

Jazmín Pinedo habló sobre su galán

En el programa ‘El reventonazo de la Chola’, la exchica reality indicó que “siempre he priorizado a mí misma porque tenía que recuperar ciertas cosas que había perdido, me sumergí en mi trabajo, mis estudios y mi hija sobre todas las cosas”. “A mí me cuesta hablar mucho sobre lo que siento y muchas veces se me señala como dura o fría, porque me gusta vivir sola mis procesos”, añadió.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo no estoy en una posición de negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento. Estoy tranquila y contenta, mi corazón está feliz y eso es lo importante”, añadió Jazmín Pinedo.

Te puede interesar: Jazmín Pinedo reaccionó así cuando le recordaron que la voz de Gino Assereto cambió por usar esteroides

Jazmín Pinedo tendría nuevo galán. (Instagram)

SEGUIR LEYENDO