Salen nuevas fotos y videos del galán de Jazmín Pinedo y hasta cuál sería su nombre completo

Después de disfrutar de unas merecidas vacaciones en Tulum, México, donde Jazmín Pinedo no ha dudado en demostrar que no se encuentra sola; la conductora de TV fue captada en Puerto Maldonado con su nuevo galán, que se trataría de un uruguayo, Las ratujas de Instarándula se encargaron de enviarle más fotos y videos a Samuel Suárez, creado de la página de Instagram.

Este material no solo muestra el rostro del pretendiente de Jazmín Pinedo, también filtraron el supuesto nombre del afortunado. Una seguidora de la página de chismes envió un mensaje al comunicador indicando que pudo enterarse de los datos del uruguayo. De inmediato, inició la investigación de Samuel Suárez, que no dudó en dar con su Instagram. Incluso, se percató que este extranjero también asistió a la boda de la popular Chinita.

“Samu, en mi vuelo de Lima a Puerto Maldonado, vino la china Jazmín Pinedo bien acompañada de un gringo simpático. Se llama Pedro Araujo. Cuando lo recogieron vi su nombre en el cartel. No le tomé fotitos porque daba roche. La gente se amontó a tomarse fotos”, escribió la seguidora de Instarándula.

Por su parte, Samuel Suárez mostró el que sería el Instagram de Pedro Araujo: “¿Será este caballero que Jazmín sigue en redes sociales su nuevo amor? Esperemos más evidencias, pero todo apunta a que se trataría del tal Pedrito. ¿Futuro integrante de Esto es Guerra?”, escribió el comunicador, para luego poner una foto del galán donde se le ve claramente el rostro.

En otros videos publicados por el espacio de farándula se puede ver a la pareja bajando del avión y conversando en el aeropuerto, ya en Puerto Maldonado.

Difunden más fotos del nuevo galán de Jazmín Pinedo.

Jazmín Pinedo no viajó sola de vacaciones

Por su parte, la conductora de +Espectáculos no ha tenido ningún reparo en dejar a notar que no viajó sola de vacaciones. Aunque no publicó el rostro de su galán, se puede ver en sus fotos una mesa con dos vasos, en otra se percibe la sombra de éste, se escucha una voz varonil, entre otras evidencias.

Cabe señalar que la joven ya ha hablado de este muchacho uruguayo. En una entrevista con Ernesto Pimentel, para el programa El reventonazo de los sábados, la exVengadora no negó que esté saliendo con alguien. Al contrario, dio algunas pistas que indicarían que le abrió las puertas al amor nuevamente.

“Hoy por hoy, te puedo decir que yo no estaba buscando nada, pero cuando Dios te pone a alguien en el camino, yo no estoy en una posición de negarme a eso y te puedo decir que mi corazón está muy contento. Estoy tranquila y contenta, mi corazón está feliz y eso es lo importante”, añadió.

“¿Es un amor a distancia?, ¿se chatean seguido?, Porque hay rumores de que es de otro país, no puedo decir que es de Uruguay”, preguntó fiel a su estilo el personaje de Ernesto Pimentel, la Chola Chabuca.

En medio de risas, la modelo respondió que sí se han visto físicamente. “Claro que sí. Todavía no (ha venido a Perú)”, expresó.

