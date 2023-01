Gobernador regional de Puno: “La única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte”

Richard Hannco, gobernador regional de Puno, brindó una entrevista en radio Exitosa para manifestar su preocupación ante los desmanes, bloqueos de carreteras, pero sobre por las muertes de sus pobladores tras la última manifestación registrada en esta localidad.

La autoridad, señaló que para llegar a un acuerdo de paz, la única salida que existe es que la presidenta Dina Boluarte renuncie al cargo y que se generen de inmediato nuevas elecciones.

“Hemos divido al país, y siento que esto va a continuar. La única salida es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Cuando hay que dar un paso al costado, hay que darlo por el bienestar del pueblo (…) Un poco de conciencia, si yo tengo varias muertes por mi culpa, renuncio, es una cuestión lógica, de sentido común. No queremos una guerra civil”, declaró para el medio de comunicación.

“Hoy hemos participado vía zoom en el Acuerdo Nacional (…) y cuando comunicamos la situación de Puno se suspendió la sesión y seguramente se han hecho las coordinaciones internas. Desconocemos nosotros”, agregó.

Durante su conversación, el gobernador regional, mencionó que no pueden llamar a los puneños “bolivianizados” porque se cae en provocaciones innecesarias. Además, la población de Juliaca está levantando su voz, exigiendo mejoras para todo el pueblo.

Ante esto, el gobernador calificó de irresponsable la denuncia que realizó el congresista Jorge Montoya contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales; el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón; y el ex gobernador de Puno, Germán Alejo Apaza, por presuntos delitos contra la seguridad nacional y traición a la patria, en la modalidad de “atentado contra la integridad nacional”.

“Los puneños tenemos la suficiente capacidad intelectual para manejar la situación, equivocadas o no, no dependemos de los bolivianos, no podemos presentar una denuncia en un momento de conflicto social, eso es provocar a un sector de la población. Estemos de acuerdo o no, es una actitud absolutamente irresponsable”, refirió.

Al menos 12 muertos ha dejado otro violento enfrentamiento entre la policía y pobladores en Juliaca.

¿Cuál es la situación en Puno?

El último 9 de enero se registraron más de 17 muertes en la región Puno tras las manifestaciones violentas que se suscitaron en esta zona del Perú. Ante esto, la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, se refirió a la difícil situación que se vive en las ciudades de Juliaca y Puno.

“Nuestra capacidad operativa en Puno ha llegado a colapsar”, señaló al tiempo de pedir a los manifestantes que abran un camino de diálogo para evitar más fallecidos y heridos.

“Necesitamos brindarle la ayuda a los pacientes que requieren ser atendidos. Hay 28 pacientes que tienen que ser trasladados a Lima para que reciban una adecuada atención médica quirúrgica, pero estas acciones no permiten acudir con una ambulancia aérea y traer a esos pacientes”, detalló la ministra.

“No ataquen a las ambulancias”

La ministra informó que desde que iniciaron las protestas son cerca de 15 ambulancias que han sido atacadas por las manifestantes, en donde incluso el pasado 8 de enero, un bebé perdió la vida al impedirle ser trasladado al hospital regional de Puno.

“Son ambulancias que pueden salvar tu vida. Ayúdennos a resolver esa situación compleja. Invoco que nos permitan retirar a los pacientes para que puedan ser operados en Lima”, reiteró.

