Rafael López Aliaga promete presentar iniciativa ante el Concejo Metropolitano para recuperar los peajes

El alcalde Rafael López Aliaga retrocedió en su propuesta sobre los peajes.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, aseguró ayer que presentará una iniciativa ante el Concejo Metropolitano para que los peajes vuelvan a ser administrados por la municipalidad. Durante una actividad en San Juan de Lurigancho, anotó que impulsará que esto sea apoyado de manera unánime.

López Aliaga recalcó que los regidores que no estén de acuerdo, pues los va considerar “de lado de la corrupción”. Asimismo, indicó que ha analizado los contratos de los peajes y concluyó que no todos están blindados.

De esta manera, el burgomaestre de la capital vuelve a cambiar de posición. Cuando era candidato en la pasada campaña electoral, López Aliaga enfatizó la eliminación de los peajes si no cumplían con los pedidos en beneficio de la población.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga cree que gestión de la pandemia de Martín Vizcarra fue “un plan desgraciado”

Exigió a Rutas de Lima y Línea Amarilla a que el precio de los peajes y terminar obras para descongestionar el tráfico vehicular.

(Andina)

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo en Exitosa el 4 de octubre de 2022.

López Aliaga le señaló durante una entrevista a la periodista Mávila Huertas lo siguiente: “No más peajes te digo, los peajes regresan a Emape por más que les duela. Yo no pacto con los corruptos y esto es lo que me libera”.

Retrocede

Hace una semana, el alcalde de Lima sorprendió a propios y extraños al cambiar su postura sobre los peajes. “Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, respondió.

El burgomaestre de la capital añadió que si bien no tiene esa facultad, tomará “otras vías de acción” en lugar de la nulidad. Manifestó que su gestión ha obtenido opiniones legales, por lo que evaluará nuevas medidas, entre ellas la búsqueda de rutas alternas. “Otra ruta de acción es ir al fuero penal, donde está avanzando el tema de corrupción, sobre todo de la señora [Susana] Villarán”, sostuvo.

Rafael López Aliaga con su plana de gerentes de diversas áreas.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga en la alcaldía de Lima: despidos, polémicas y denuncias en su primera semana al frente de la MML

“El costo de peajes sigue en aumento, esto ya perdió todo equilibrio financiero. Vamos a sentarnos primero, porque en este periodo han ganado lauros a su favor y no queremos meter la pata”, apuntó.

El alcalde López Aliaga anotó que buscará que los peajes regresen a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A (Emape). Sin embargo, hay que precisar que la ley 3090 declaró, en 2018, que el alcalde de Lima ya no tiene competencia en transporte.

Dicha tarea le corresponde ahora a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Criticado

A raíz de su anuncio, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, cuestionó a López Aliaga.

“López Aliaga ha estado muchas veces en Puente Piedra, conversó con los vecinos y ellos le dieron su voto a partir de que él propuso la nulidad del contrato de los peajes. La había estudiado con su equipo técnico y nos llama mucho la atención que ahora, a partir de una pregunta que ustedes le hicieron, haya cambiado su postura”, indicó.

Por su parte, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, señaló que su distrito es parte de la problemática de Lima Norte.

“El acalde de Lima dijo ‘no a los peajes corruptos y mafiosos’, hoy le hacemos recordar su palabra, pero sobre todo le invocamos al diálogo. Lo invitamos a que cumpla su promesa”, mencionó el burgomaestre.