Rafael López Aliaga cree que gestión de la pandemia de Martín Vizcarra fue “un plan desgraciado”

Rafael López Aliaga criticó gestión de la pandemia de Martín Vizcarra. Composición: Infobae Perú.

Durante su visita al distrito de San Juan de Lurigancho, el alcalde de la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga, hizo una dura crítica a la gestión del expresidente de Perú, Martín Vizcarra, durante la pandemia de coronavirus. El burgomaestre acusó al exmandatario de “genocidio” por el número de muertes por Covid-19 registradas durante su gobierno.

Las palabras del líder de Renovación Popular se dieron durante su visita a la localidad de Casablanca en SJL el pasado lunes 07 de diciembre, donde López Aliaga cuestionó que Vizcarra Cornejo haya cerrado las postas médicas de primera atención durante su mandato en la crisis sanitaria. Ante ello, se comprometió con la población a realizar cambios para subsanar dichos “errores”.

En ese sentido, el nuevo alcalde de Lima aclaró que durante su administración metropolitana se establecería un módulo de emergencia médica primaria durante las 24 horas, y que esta acción no solo se dará en el distrito más grande del país, también en otras zonas de la capital peruana.

“No solamente en Casablanca, en las diferentes zonas que tiene toda Lima. Toda Lima tiene que tener un módulo mínimo, porque ¿qué hizo el ‘Lagarto’ (Martín) Vizcarra en plena pandemia? Cerrar las postas médicas. O sea, lo que era de primera necesidad, de primer auxilio, lo básico, cerrado”, mencionó el burgomaestre.

Para Rafael López Aliaga, las decisiones que tomó Martín Vizcarra cuando era presidente correspondían a “un plan bien desgraciado” que implicaba la muerte de miles de peruanos por el desabastecimiento de personas e insumos en los hospitales públicos.

“Lo de ese señor no es brutalidad, es un plan bien desgraciado, de justo aglomerar a gente en los hospitales para que estén en los pasillos muriéndose sin oxígeno. No se hace eso: eso se llama genocidio”, aseguró ante la población.

RLA critica nuevamente gobierno de Pedro Castillo

En otro momento, el burgomaestre de Lima también precisó que la cantidad de muertes durante la pandemia no solo son responsabilidad de Martín Vizcarra, sino también del expresidente Pedro Castillo, quien ahora se encuentra recluido en el penal de Barbadillo.

“No es normal cerrar la posta médica y desabastecer. Eso no tiene nombre. Somos el país con más muertes per cápita en el mundo. Y somos el país que tiene más destrucción económica por culpa de este señor Vizcarra, pero también por culpa del señor (Pedro) Castillo, que no ha gobernado, ha entrado a chorear con su familia, con toda su gente corrupta”, puntualizó.

