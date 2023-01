Rafael López Aliaga responde a las críticas del alcalde de Puente Piedra

Rafael López Aliaga pidió a alcalde de Puente Piedra que se calme.

Las campañas electorales son temporadas en que los candidatos realizan incontables promesas y algunas otras imposibles. Por su parte, el hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, emocionó a miles de ciudadanas tras anunciar que anularía los contratos que permiten el cobro de peajes en diversas ciudades del Perú. Ya en el cargo y tras haber cambiado de postura, muchos han expresado su malestar.

Entre aquellos que han hecho públicas sus críticas se encuentra Rennán Espinoza, excongresista y hoy alcalde de Puente Piedra. Este reclamó a López Aliaga cumplir con una de sus principales promesas de campaña a lo que le burgomaestres respondió diciendo “que se calme un poco” para recalcar que este y sur par han intercambiado palabra en diferentes oportunidades.

“Lo que a mí me toca para ir por una ruta legal es renegociar (los contratos de concesión de peajes) en una primera instancia. Al señor Rennán Espinoza le pido que se calme un poco porque yo tengo que trabajar técnicamente, no a la bruta (sic)”, dijo el alcalde de Lima a modo de respuesta. Además, declaró que la nulidad de los peajes se darán cuando no se haya llegado a ningún acuerdo tras las negociaciones.

Rafael López Aliaga asumió la alcaldía de Lima el pasado 1 de enero

“Si producto de la renegociación no se llega a ningún acuerdo, procedemos a declarar la nulidad (de los contratos), pero yo tengo que seguir procedimientos legales, algo que el señor Rennán Espinoza no ha hecho ni él ni su familia en más de 30 años, que no me lo pida en dos días”, recalcó. El intercambio de palabras se dio tras el anunció del líder de Renovación Popular de renegociación de contratos a un día de jurar al cargo.

“López Aliaga ha estado muchas veces en Puente Piedra, conversó con los vecinos y ellos le dieron su voto a partir de que él propuso la nulidad del contrato de los peajes. La había estudiado con su equipo técnico y nos llama mucho la atención que ahora, a partir de una pregunta que ustedes le hicieron, haya cambiado su postura”, fue la reacción de Rennán Espinoza ante lo dicho por el hoy alcalde de la capital.

Vecinos reclaman

A pocos metros del peaje de Puete Piedra, ubicado en la Panamericana en el sentido norte a sur, un grupo de manifestantes de ese distrito, acompañado de los alcaldes de dicha comuna, Rennán Espinoza Rosales, y de Comas, Ulises Villegas, realizaron un plantón para exigir al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a que cumpla con su promesa de anular el peaje.

Esto luego de que el burgomaestre de Lima diera marcha atrás en una de sus promesas de campaña y declarara que el peaje no será anulado, sino “renegociado”.

El alcalde Rafael López Aliaga retrocedió en su propuesta sobre los peajes.

“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, señaló López Aliaga el pasado dos de enero, en una de sus primeras conferencias de prensa como flamante alcalde de Lima.

Por su parte, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, señaló que su distrito es parte de la problemática de Lima Norte.

“El acalde de Lima dijo ‘no a los peajes corruptos y mafiosos’, hoy le hacemos recordar su palabra, pero sobre todo le invocamos al diálogo. Lo invitamos a que cumpla su promesa”, mencionó el burgomaestre de Comas.

