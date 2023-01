Vecinos y alcaldes de Puente Piedra y Comas exigen a López Aliaga que anule peajes y cumpla su promesa

Vecinos y alcaldes de Puente Piedra y Comas exigen a Rafael López Aliaga que anule peajes y cumpla su promesa (Latina Noticias)

A pocos metros del peaje de Puete Piedra, ubicado en la Panamericana en el sentido norte a sur, un grupo de manifestantes de ese distrito, acompañado de los alcaldes de dicha comuna, Rennán Espinoza Rosales, y de Comas, Ulises Villegas, realizaron un plantón para exigir al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, a que cumpla con su promesa de anular el peaje.

Esto luego de que el burgomaestre de Lima diera marcha atrás en una de sus promesas de campaña y declarara que el peaje no será anulado, sino “renegociado”.

“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, señaló López Aliaga el pasado dos de enero, en una de sus primeras conferencias de prensa como flamante alcalde de Lima.

El alcalde Rafael López Aliaga retrocedió en su propuesta sobre los peajes.

Puente Piedra contra el peaje

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, indicó que, cuando Rafael López Aliaga era candidato a la alcaldía de Lima, visitó muchas veces sus distritos y “dijo que iba a anular el contrato del peaje producto de una evaluación que ellos habían hecho con su equipo técnico y legal”.

“Ahora sale con una versión distinta. Estamos preocupados porque es no es a lo que se comprometió con la población. Los políticos tienen que aprender a cumplir su palabra. A la población no se le puede mentir de esa manera”, señaló a Latina Noticias.

Rennán Espinoza dijo que espera tener un diálogo con el alcalde de Lima y que para ello ya le ha enviado un mensaje, aunque aún no había recibido respuesta. Además, aseguró que el día de la juramentación de alcaldes, López Aliaga le reiteró su decisión de anular los peajes.

“Lo importante es dialogar con él. No nos vamos a quedar con una versión que dio en una rueda de prensa de manera muy escueta. Necesitamos información más precisa. Puente Piedra sufre con el peaje. Los carros del serenazgo que van de una parte a otra tienen que pagar peaje, igualmente los camiones de basura. Puente Piedra está divido en dos”, añadió.

En tanto, los vecinos manifestaron que el plantón realizado este jueves era solo una advertencia. “Cuando se una Puente Piedra, nadie lo para. (...) No vamos a permitir más corrupción ni más robo al pueblo. Si es que no se hacen cargo nos haremos respetar como puentepiedrinos que somos”, indicó una vecina.

Comas se suma

Por su parte, el alcalde de Comas, Ulises Villegas, señaló que su distrito es parte de la problemática de Lima Norte.

“El acalde de Lima dijo ‘no a los peajes corruptos y mafiosos’, hoy le hacemos recordar su palabra, pero sobre todo le invocamos al diálogo. Lo invitamos a que cumpla su promesa”, mencionó el burgomaestre de Comas.

Promesa incumplida

López Aliaga fue uno de los más feroces críticos de los peajes. El también líder de Renovación Popular señaló días después de haber sido elegido como alcalde de Lima que los contratos de los peajes serían anulados si no cumplían con los pedidos en beneficio de la población.

De esta manera, exigió a Rutas de Lima y Línea Amarilla a reducir el precio de los peajes y terminar obras para descongestionar el tráfico vehicular.

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, mencionó en Exitosa el 4 de octubre de 2022.

