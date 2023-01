El detalle por el que Edison Flores no pudo volver a Universitario para este 2023

El atacante peruano podría volver al torneo local la próxima temporada.

Universitario de Deportes habría mostrado su interés por contar con Edison Flores para la temporada 2023, sin embargo, su alta cifra salarial no habría podido ser costeada por el club, pese a la buena intención de ambas partes. Igual, el jugador de la selección peruana marcaría su regreso para la temporada 2024. Los hinchas ‘cremas’ tendrán que esperar.

“Edison Flores intentó por todas las formas volver a Universitario pero no se pudo costear su salario pese a la intención de ambas partes; sin embargo, el deseo es hacerlo realidad para el 2024, el año del Centenario”, señaló el periodista peruano Wilmer Robles en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, el cuadro estudiantil se ha reforzado con un total de 11 jugadores, entre ellos Horacio Calcaterra, Rodrigo Ureña, Emanuel Herrera, Martín Pérez Guedes, José Rivera, Hugo Ancajima, José Luján, Marco Saravia, Alejandro Alcalá, Matías Di Benedetto y José Bolívar.

Sin duda alguna, Edison Flores pudo ser parte de la amplia lista de refuerzos con los que la ‘U’ buscará conseguir la tan ansiada estrella número 27. Como se recuerda, los dirigidos por Carlos Compagnucci también tienen entres sus objetivos hacer un buen papel en Copa Sudamericana.

Por su parte, ‘Orejas’ se encuentra concentrado en lo que será la primera jornada de la Liga MX, en la que Atlas se enfrentará a Toluca, este sábado 7 de enero a partir de las 20:00 horas de Perú en las instalaciones del Estadio Jalisco de Guadalajara.

Su presente en Atlas

En cuanto a su presente en el cuadro ‘rojinegro’, el futbolista de 28 años no la ha pasado del todo bien. Durante esta temporada, ha estado presente en 17 encuentros y no ha tenido la oportunidad de marcar en ninguno de ellos. Pero eso no sería todo, pues quedó fuera de la fase final del Torneo Apertura.

La cotización de su carta pase descendió

Al parecer el cambio de aires no favoreció a Edison Flores. Tras un 2021 lleno de lesiones, el atacante nacional habría empezado el 2022 con más chances de sumar minutos, sin embargo, el nivel mostrado aún no habría terminado de convencer.

El haber perdido continuidad se vio reflejado en su retorno a la selección peruana, motivo por el cual, la cotización de su carta pase descendió.

Según el portal Transfermarkt, a inicios de 2022 el jugador estaba valorizado en dos millones y medio de euros. No obstante, la cifra cayó en medio millón luego de que fuera anunciado como refuerzo del Atlas de México.

En septiembre del mismo año, Edison empezó a ser cotizado en dos millones de euros, mientras que un mes después, el costo descendió a 1.8 millones. Siguiendo esa misma línea, se pudo conocer que la cifra más alta llegó a los cuatro millones de euros.

Sobre su oportunidad de seguir siendo considerado por Juan Reynoso, es importante mencionar que el estratega nacional lo tiene en sus planes para afrontar las próximas Eliminatorias Mundialistas. Se espera que de esta manera pueda volver a alcanzar su mejor nivel.

