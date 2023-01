Samahara Lobatón descarta ruptura con Youna y enciende rumores de matrimonio

Samahara Lobatón niega ruptura con el padre de su hija. (Instagram)

Desde que inició el 2023, Samahara Lobatón encendió las alarmas de una posible separación con Youna. Y es que, ambas figuras se mostraron en redes sociales celebrando el Año Nuevo con sus respectivas amistades y familiares. Incluso, el barbero dejó entrever que habría festejado solo, pues compartió una fotografía tomando cerveza sin nadie al lado.

Además, Jonathan Horna preocupó al publicar en las historias de su cuenta oficial de Instagram una frase insinuando que no está pasando por un buen momento: “Yo he sido una buena persona y todo me ha salido mal”, escribió y muchos comenzaron a creer que había una crisis en su historia de amor con la madre de su pequeña.

Sin embargo, el último 4 de enero, Samahara Lobatón decidió ponerle fin a los rumores de su ruptura y dejó en claro que su relación sentimental con el padre de su hija está mejor que nunca. Todo sucedió cuando la influencer se tomó varios minutos para interactuar con sus seguidores.

A través de la famosa ‘caja de preguntas’ de Instagram, la hija de Melissa Klug le respondió a un usuario que le consultó sobre su pareja. “¿Y dónde está tu esposo? Ya no se les ve juntos”, se lee y a lo que la exintegrante de ‘El Gran Show’ contestó aclarando que sigue unida a Youna.

“Pronto, muy pronto”, escribió sobre una fotografía de los dos posando juntos, dando a entender que no descarta pasar a la fila de las casadas con el papá de su primogénita.

Cabe mencionar que, no es la primera vez que Samahara Lobatón y Youna están envueltos en un escándalo por el fin de su noviazgo. A fines del mes de octubre, el barbero bromeó asegurando que había terminado con la exchica reality, lo que le generó múltiples críticas por parte de los cibernautas y algunos presentadores de espectáculos.

¿Qué dijo Samahara Lobatón de la broma de Youna?

Samahara Lobatón relató que fueron sus amigos quienes le avisaron lo que había publicado Youna en su cuenta de Instagram y rápidamente miró el perfil de él, pero no encontró nada y decidió llamarlo para pedirle una explicación. Finalmente, el barbero le aseguró que quería hacer un trend de TikTok.

“Ese día cuando me mandaron lo que había subido, allí es cuando entre a su perfil y no había nada y le di seguir. ¡Quería matarlo! cómo va a poner eso, yo dije ahora toda la semana van a hablar de lo mismo. Lo llamé y le pregunté si había publicado eso y me dijo que quería hacer una broma, que quería hacer un TikTok para ver la reacciones de sus amigos”, dijo.

