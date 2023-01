La relación de Marcio Valverde con Sport Boys tomaría un giro inesperado de último momento

Marcio Valverde jugó en Alianza Atlético este 2022.

Marcio Valverde fue presentado como nuevo refuerzo de Sport Boys la primera semana de diciembre del año pasado, pero unos días después se desligó porque no se estaban cumpliendo con algunos requerimientos económicos ofrecidos al momento del convenio. La dirigencia ‘rosada’ no estaba llevando bien las contrataciones y el volante no fue el único que se fue del equipo: Diego Penny, Juan Diego Lojas, Jorge Bazán y Piero Moreno también lo hicieron y algunos llegaron a Deportivo Garcilaso.

Aparte del mal momento administrativo de los ‘chalacos’, su presente era más caótico, pues recién habían sido notificados que no recibieron la Licencia A que les permitía participar de la Liga 1 2023 y los mandaba al descenso automáticamente. La apelación no se hizo esperar y luego de varios días de incertidumbre el Tribunal de Licencias falló a favor de la ‘Misilera’ y quedó habilitado para jugar el torneo peruano de Primera División. Y hasta fue incluido en el sorteo del fixture del campeonato nacional.

Las cosas fueron mejorando y el administrador Alfredo Matayoshi, decidió hacer una reestructuración de la institución. Su primera medida fue destituir a Martín Hidalgo como gerente deportivo de Boys. El exjugador de Sporting Cristal dejó el cargo por varios problemas que se vivió en los últimos meses. Alfredo Carmona fue uno de los nombres que más sonó para ocupar su lugar, sin embargo, todo parece indicar que el indicado sería Diego Simon Misad, quien también ocupó ese cargo en Juan Aurich.

Esta nueva administración deportiva está poniendo orden el club, y está tratando de armar un nuevo equipo con jugadores de peso y Valverde es uno de ellos. Está negociando con el ex Alianza Atlético para que regrese, pero tiene que definirse temas contractuales para poder cerrar todo. Una vez arreglado eso, el jugador podrá sumarse a la pretemporada en los próximos días.

Marcio Valverde disputó la presente temporada con Alianza Atlético.

Un nuevo comienzo

Con su participación en la Liga 1 2023 asegurada, Sport Boys solo tiene en la cabeza prepararse con todo para lo que será su debut ante Alianza Atlético el próximo domingo 22 de enero, a las 15:30 horas en el Callao. Tiene el tiempo contra el reloj pues varios jugadores se fueron y tendrá la difícil misión de armar un equipo cuando la mayoría de futbolistas están con club definido. Se supo que la administración está buscando con prioridad a cinco extranjeros que serán un arquero, un central, un carrilero izquierdo, un mediapunta y un nueve.

“Sin duda, la situación no es fácil ni común. Al llegar y empezar a trabajar con el equipo, sucedió lo de la pérdida de categoría. Nosotros tuvimos 14 entrenamientos con un plantel que ya se estaba conformando, de un momento a otro dejamos de entrenar, y se empezaron a ir algunos jugadores. Estamos dando ventaja de la parte futbolística, en la preparación del equipo. Teníamos pactados amistosos, pero no los jugamos. Tenemos que recuperar el tiempo perdido en rearmar el plantel”, declaró Guillermo Sanguinetti en radio Ovación.

Mientras tanto, el técnico uruguayo retomó los entrenamientos de los ‘rosados’ con la presencia de Christian Ramos, Rodrigo Cuba, Renzo Revoredo, Jesús Barco, Eduardo Uribe, Jesús Chávez, Mario Palomino y Cristian Florez. Y los juveniles Ismael Quispe, Álvaro Valer, Xavi Moreno, Jhilmar Lobatón, Fabricio Roca y Baruj Aburto, entre otros. Hace poco se anunció el fichaje de Kevin Sánchez, delantero de 24 años que procedente de Deportivo Llacuabamba.

Kevin Sánchez es el nuevo refuerzo de Sport Boys.

