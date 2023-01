Programación de Liga 1 2023: así se jugará la fecha 1 del Torneo Apertura en Perú

La Liga 1 será transmitida por DirecTV, Best Cable y GOLPERU por el momento.

Ya falta poco para que inicie la Liga 1 2023, donde 19 clubes irán en búsqueda del tan ansiado título nacional. En ese sentido, la organización dio a conocer, mediante redes sociales, la programación de la fecha 1 del campeonato peruano.

Sporting Cristal será el encargado de abrir la nueva edición del certamen y se medirá con Academia Cantolao. Este partido significará el debut oficial en el balompié nacional del técnico brasileño Tiago Nunes y de sus otros dos compatriotas, Ignácio da Silva y Brenner Marlos.

Un cotejo que será histórico es el de Deportivo Garcilaso vs Carlos A. Mannucci. ¿Por qué? Será la primera vez que el elenco cusqueño juegue un partido en la primera división del Perú. En el 2022 logró su primer ascenso tras ganar la Finalísima de la Copa Perú.

Alianza Lima vs Atlético Grau será el partido más atractivo de la jornada dominical. Los ‘blanquiazules’ querrán iniciar con el pie derecho con el fin de lograr el tricampeonato, algo que no consiguen desde 1933. No obstante, tendrán a un rival complicado al frente, que utilizará su condición de local y el calor de Piura.

Universitario de Deportes y Cienciano cerrarán la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2023. Este enfrentamiento será un adelanto del decisivo encuentro por la primera fase de la Copa Sudamericana. Las dos escuadras se han reforzado de la mejor manera, superando las diez contrataciones.

Jornada 1 del Torneo Apertura de Liga 1 2023

Sábado 21 de enero

- Sporting Cristal vs Academia Cantolao (15:00 horas)

- Deportivo Garcilaso vs Carlos A. Mannucci (17:30 horas)

- Universidad César Vallejo vs Sport Huancayo (20:00 horas)

Domingo 22 de enero

- Deportivo Municipal vs Unión Comercio (11:00 horas)

- Atlético Grau vs Alianza Lima (13:00 horas)

- ADT vs Melgar (15:30 horas)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas)

Lunes 23 de enero

- Universidad Técnica de Cajamarca vs Cusco FC (15:30 horas)

- Universitario de Deportes vs Cienciano (20:00 horas)

Descansa: Deportivo Binacional.

Foto: @LigaFutProf.

¿Por dónde se transmitirá la Liga 1 2023?

A un poco más de dos semanas para que inicie el campeonato peruano existe incertidumbre sobre las empresas que estarán encargadas de la transmisión de los partidos. Hasta el momento se ha anunciado el acuerdo de Best Cable y DirecTV con 1190 Sports, organización que viene trabajando de la mano de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

No obstante, hay clubes que tienen contratos vigentes con el Consorcio Fútbol Perú o más conocido como GOLPERU. Estos son los siguientes: Carlos A. Mannucci cuenta con una relación por todo el 2023, mientras que Universitario de Deportes, Deportivo Municipal y Sport Boys hasta el 2025.

La FPF no ha esclarecido que clubes transmitirán sus cotejos por la señal de Best Cable o DirecTV. Asimismo, no se sabe si GOLPERU podrá cubrir los encuentros de los cuatros equipos mencionados. Una polémica que puede continuar en los próximos días.

