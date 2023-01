Gremios agrarios denuncian que trabajadores son amenazados en protestas en Ica: “Es un crimen y una burla”

A un día de haberse retomado las protestas a nivel nacional, el último cuatro de enero, el director de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, lamentó que en Ica se suscitaran el bloqueo de carreteras y se perjudicara a la ciudadanía.

En la región, la madrugada de este jueves cinco, un grupo de manifestantes inició con la interceptación de vías en la zona conocida como Barrio Chino, situado en el Km. 260 y 270 de la Panamericana Sur. A este hecho le siguieron los bloqueos en otras áreas, entre ellas, Expansión Urbana, en el Km. 290, en el Álamo Ica en Km. 299 y en Santiago en el Km. 332.

En total, son cuatro las carreteras que permanecen impedidas para el libre tránsito en esta localidad, situación que afecta enormemente a la agricultura, “tanto la industrial, la agroindustrial, la exportadora, la pequeña agricultura familiar y, finalmente, a todos los ciudadanos”, según comentó Amaro.

“Lo que están haciendo estos pequeños grupos de manifestantes, que la verdad están cometiendo un delito sobre una vía pública, es que no están dejando pasar ni a los trabajadores, están afectándolos a ellos y a pequeñas empresas que dan servicios a todo este sector”, manifestó en diálogo con RPP.

En este escenario, el funcionario también alertó que distintos trabajadores fueron amenazados por esta turba para frenar sus actividades. Según detalló, hasta el momento existe un total de “más de 70 u 80 mil trabajadores paralizados en el sector agroexportador, entre ellos, miles de pequeños agricultores”.

“Están amenazando a los empresarios y los trabajadores. Lamentablemente, no se han tomado las precauciones para que esto no vuelva a suceder”, afirmó. En esta línea, agregó que estas acciones constituyen “una burla al ciudadano de a pie y al que quiere trabajar”.

“Las autoridades han visto cómo han evolucionado estos bloqueos con poca gente y lo que tienen que hacer es intervenir. Estamos en un periodo de emergencia, hay una norma que protege a las autoridades y los ciudadanos peruanos queremos paz social”, puntualizó.

La asociación de gremios invocó a la presidente Dina Boluarte a despejar las vías. (AFP)

Pérdidas económicas

Tras el bloqueo de carreteras en Ica, tres al norte y uno al sur de la región, Amaro también detalló las pérdidas que afrontó el sector agrario luego de las últimas protestas en el Perú.

“Hace más de un mes hubo una paralización de transportistas que afectó toda la región de Piura y paralizó el envío de agroexportación al puerto de Paita. Fueron seis días que dejaron un saldo, solo en agroexportación, de 100 millones de dólares”, explicó.

Además, precisó que en la paralización en diciembre del año pasado, durante once días, dejó un saldo de “más de 150 mil trabajadores, del sector formal de la agricultura”, perjudicados.

“Estamos en plena producción de uva en Ica, en arándanos, en espárragos (…) solamente este mes en uva, por lo menos, son 500 millones de dólares. Es un crimen contra el país y las autoridades tienen que intervenir, no puede ser que cuarenta o cincuenta personas, que no tienen nada que ver con el sector, estén tomando una carretera y todo el país se perjudique. Paralizan no solo a Ica sino a todas las regiones”, aseveró.

