“Me excedí”: la respuesta del sujeto que masacró a barbero por un mal corte de cabello en Los Olivos

Un sujeto agredió a un barbero dentro de una barbería en Los Olivos tras no estar conforme con su corte de cabello, generando una violenta reacción que quedó registrada por las cámaras de seguridad del local. El ataque dejó a un trabajador con lesiones en el rostro y provocó daños materiales en el establecimiento. El agresor fue detenido y trasladado a la comisaría Sol de Oro, donde es investigado por las autoridades. Fuente: América Noticias

Un mal corte de cabello desató una violenta reacción en Los Olivos. Un sujeto golpeó a su barbero dentro de una barbería ubicada en la cuadra 14 de la avenida Angélica Gamarra, luego de expresar su disconformidad con el resultado del servicio. La discusión escaló en cuestión de segundos hasta convertirse en una agresión física registrada por las cámaras de seguridad del local.

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, el cliente identificado posteriormente como Andy Mendoza perdió el control y atacó primero a uno de los trabajadores. La víctima intentó protegerse, pero terminó acorralada contra una silla mientras recibía puñetazos en el rostro y el cuerpo.

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El hecho ocurrió el viernes alrededor de las 21:00. Tras el incidente, Mendoza fue detenido y trasladado a la comisaría Sol de Oro, donde se iniciaron diligencias y se incorporaron los videos como parte de la denuncia.

Una grabación de cámara de seguridad registra la agresión de un cliente con una barra metálica a trabajadores de una barbería en Los Olivos, Perú, tras un desacuerdo por un corte de cabello. (Composición: Infobae Perú)

Cámaras de seguridad registraron la violenta reacción de un cliente en barbería de Los Olivos

Las cámaras de seguridad fueron determinantes para reconstruir la secuencia del ataque. En las imágenes se observa al agresor golpear de manera directa a uno de los empleados, quien retrocedió dentro del local sin lograr frenar los impactos.

Ante la violencia de la agresión, el barbero que realizó el corte intervino para auxiliar a su compañero. Esa intervención derivó en un forcejeo y una pelea cuerpo a cuerpo dentro del establecimiento, entre sillas, máquinas y objetos de trabajo.

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La agresión se intensificó cuando el cliente tomó un ventilador de la barbería y lo utilizó para intentar continuar con los golpes. Luego, también agarró un secador de cabello y lo empleó para amenazar al personal antes de retirarse caminando.

El trabajador agredido describió que recibió golpes en la sien y en el ojo, y que la hinchazón le impidió abrir ambos ojos. También sostuvo que, después de atacarlo, el cliente comenzó a desordenar el local y a arrojar equipos y objetos de la barbería, tales como controles remotos, ventiladores y máquinas, además de llevarse una secadora. “En el momento que me tiró en el ojo, ya no pude abrir ni los dos ojos”.

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La grabación de una cámara de seguridad muestra a un cliente de una barbería en Los Olivos agrediendo a trabajadores tras un corte de cabello insatisfactorio. (Captura: América Noticias)

Barbero terminó con lesiones en el rostro tras ataque de cliente

Las víctimas resultaron con lesiones, con especial afectación en el trabajador que recibió el primer ataque. Además del impacto físico, los empleados denunciaron la destrucción y pérdida de herramientas utilizadas en su labor diaria, lo que agravó el perjuicio para el negocio.

El padre de una de las víctimas describió el estado en que encontró a su hijo tras la agresión. “Yo lo encuentro a mi hijo acá en la silla, inconsciente, lleno de sangre y que no podía pararse”. narró. La familia exigió que el responsable asuma las consecuencias legales y que el caso no quede solo en intentos de compensación material.

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Los familiares también reclamaron una sanción acorde a la gravedad del hecho, mientras la investigación avanza con el respaldo de las imágenes de videovigilancia incorporadas a la denuncia.

La imagen de cámaras de seguridad muestra la agresión física de un cliente a trabajadores de una barbería en Los Olivos, Lima, tras inconformidad con su corte de cabello. (Composición: Infobae Perú)

Agresor admite su reacción tras violento incidente en barbería

El agresor fue identificado como Andy Mendoza y quedó detenido tras el incidente. La Policía lo trasladó a la comisaría Sol de Oro, donde se desarrollan las diligencias correspondientes y se evalúan los registros de video para determinar responsabilidades.

En declaraciones posteriores, Mendoza reconoció que se excedió, pero sostuvo que reaccionó así por su disgusto con el resultado del corte y porque, según su versión, pidió una corrección y no obtuvo respuesta. En ese contexto, aseguró que el trabajo “ya no se podía arreglar”.

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“Obviamente, yo como cliente me voy a sentir molesto, pues, porque encima le digo que me solucione y no me quiere solucionar. Acepto mi error que, que sí fue mala manera de haber actuado así”, afirmó.

Según el reporte, también señaló que se comunicó con una de las víctimas con la intención de comprar una máquina que se dañó durante el enfrentamiento. Los videos de seguridad ya forman parte de la denuncia y serán clave en el proceso para establecer las medidas legales correspondientes.