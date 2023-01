Pleno del Congreso verá hoy moción de interpelación a canciller Ana Cecilia Gervasi

El Congreso de la República convocó a Pleno este jueves 5 de enero a partir de las 10:00 a. m., y se tiene en agenda dar cuenta de la moción de interpelación a la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz.

La moción fue presentada por la bancada de Perú Libre y lleva firmas de parlamentarios de Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Perú Democrático y Cambio Democrático. El pliego interpelatorio consta de 25 preguntas referidas a la decisión de declarar persona non grata al exembajador de México, Pablo Monroy Conesa, y su posterior expulsión del país.

La parlamentaria de Perú Libre, Silvana Robles indicó que la canciller también deberá responder sobre la supuesta injerencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en los asuntos internos del Perú.

“Los presidentes de México, Colombia, Bolivia y Argentina expresaron su preocupación al gobierno peruano invocándole a una solución dialogada y el cese de la violencia. Es lo que países hermanos deben hacer para contribuir a la solución pacífica de las controversias”, señaló la legisladora a través de su cuenta de Twitter.

Además, consideró que el intervencionismo es exigir sanciones contra otro país, y señaló que esa fue la razón del Grupo de Lima, la cual, sostuvo, fue promovida por la Cancillería peruana como instrumento intervencionista de Estados Unidos y de la ultraderecha internacional en Venezuela.

Tuit de congresista Silvana Robles.

No tendría respaldo

La iniciativa para citar a la ministra Gervasi Díaz al Pleno del Congreso no tendría los votos suficientes. Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, indicó que su bancada no apoyará la interpelación. Por su parte, Alejandro Cavero de Avanza País manifestó que el espíritu de su agrupación es la no de apoyar dicha iniciativa.

En tanto, desde Somos Perú, José Jerí señaló que los integrantes de este grupo tampoco apoyarán la moción, al igual que Alianza para el Progreso. Mientras, José Arriola de Acción Popular adelantó que la mayoría de los integrantes de su bancada no respaldar la iniciativa.

Enrique Wong de Podemos Perú consideró que se debe dejar trabajar a los ministros de Estado y no repetir la gran rotación de funcionarios como en la gestión anterior. Carlos Zevallos de Integridad y Desarrollo sostuvo que no está bien hacer uso de esta herramienta de control político en medio de la actual coyuntura.

De aprobarse la interpelación, la ministra deberá responder un pliego de 25 preguntas.

Procedimiento

Para presentar una moción de interpelación se requiere de al menos 20 firmas de congresistas, la cual ya fue presentada el 3 de enero. En la sesión de este jueves 5 de enero se tiene previsto dar cuenta de la moción para aprobar o no su admisión, la cual requiere el respaldo de al menos el tercio de congresistas hábiles. Cabe indicar que la votación se realiza en la siguiente sesión del Pleno y tiene preferencia en la agenda.

El proceso continúa fijando día y hora de la presentación del ministro interpelado, la cual no puede ser antes del tercer día ni después del décimo día de admitida la moción.

Luego de la exposición, los parlamentarios deciden si presentan o no una moción de censura, la cual debe contar con al menos 33 firmas.

