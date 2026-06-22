Precio del pescado sube en mercados de Lima por oleajes anómalos

El alza del precio del pescado en Villa María del Triunfo sigue atada a una oferta inestable: en el terminal pesquero, los vendedores describieron una baja puntual del bonito, pero advirtieron que el valor aún se mantiene por encima de su nivel habitual por los oleajes anómalos y la menor disponibilidad de especies.
El bonito se vendía a S/ 7 y S/ 7,5, según la calidad, según uno de los vendedores de la zona. En conversación en Exitosa, explicó que el precio bajó ligeramente a comparación de días anteriores, pero no volvió a su nivel habitual. “Todavía sigue caro”.
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Hubo una caída diaria en el principal pescado de mesa, pero no una baja estructural. El comerciante reveló que la mercadería sigue limitada y que otras especies tampoco muestran abundancia, de modo que la referencia de precios continúa alta para hogares y restaurantes.
El vendedor dijo que el valor sigue caro y no cede mucho, aun cuando en la última jornada se registró una leve disminución.
La misma lógica apareció en el furel, otra de las especies buscadas por familias y restaurantes. El vendedor señaló que ese pescado se ofrecía a S/ 8,5 y aclaró que no registró una suba adicional en la jornada, aunque tampoco mostró señales de alivio.
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"No, se mantiene, porque furel no hay", afirmó. Luego precisó que durante esta temporada hubo poca disponibilidad y añadió un dato de referencia: en lo que va del año, ese producto no bajó de cinco soles y su precio normal tampoco perforó el umbral de siete.
Los mariscos también sintieron el impacto del oleaje, con la pota como excepción barata
Ante la consulta por los mariscos, el comerciante reconoció que el oleaje también afectó ese segmento. La excepción fue la pota, que siguió en niveles bajos dentro del terminal.
Según detalló, la pota se vendía a tres soles o S/ 3,5 el kilo, según la calidad, mientras que la de mayor tamaño rondaba los cuatro soles por kilo. Ese contraste mostró que, aun con presión sobre varias especies por las condiciones del mar, algunos productos mantuvieron una oferta suficiente para evitar subas más marcadas.
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Oleaje anómalo se mantendrá por varios días
La Marina de Guerra del Perú (MGP), a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), emitió una advertencia sobre la presencia de oleajes anómalos de hasta fuerte intensidad a lo largo del litoral peruano, inclusive durante el Día del Padre.
Según el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26, el fenómeno se extenderá desde el domingo 21 hasta el viernes 26 de junio, generando condiciones peligrosas para quienes planeen acudir a las playas o realizar actividades marítimas en las regiones costeras.
El reporte técnico detalla que en el litoral norte, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero se hará presente desde la mañana del lunes 22, incrementando a moderado en la tarde del martes y disminuyendo nuevamente el miércoles 24.
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