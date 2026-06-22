Alerta en Chorrillos: fuertes oleajes destruyen parte del malecón en la playa La Herradura

Impresionantes tomas aéreas muestran la destrucción total de un tramo del malecón y las escaleras de la playa La Herradura, en Chorrillos. El colapso fue provocado por los fuertes oleajes y la erosión del mar, lo que obligó a las autoridades a cerrar el acceso a la zona por seguridad.

La playa La Herradura, situada en el distrito de Chorrillos en Lima, permanece cerrada tras el impacto de fuertes oleajes que han generado graves daños en su infraestructura costera. De acuerdo con un reporte de Canal N, la destrucción en el malecón es hacia la zona que da al mar, donde parte de la vereda se encuentra desprendida y algunos tramos han colapsado por completo.

Las imágenes captadas muestran que los accesos a la playa han sido clausurados por disposición de las autoridades, quienes buscan evitar accidentes. Esta medida afecta tanto a los deportistas que suelen entrenar en la zona como a los peatones y bañistas, quienes no pueden ingresar al área ni acercarse al mar. El cierre responde al peligro provocado por el deterioro de la estructura, que incluye la desaparición de la escalera de acceso y la grave erosión de las bases del malecón.

PUBLICIDAD

Uno de los postes de alumbrado público se encuentra particularmente comprometido, ya que la base que lo sostiene está severamente dañada, aumentando el riesgo de colapso en cualquier momento.

Oleaje destruye parte del malecón y obliga a clausurar La Herradura en Chorrillos| Canal N

La municipalidad de Chorrillos implementó la restricción como una medida preventiva de seguridad, orientada a salvaguardar tanto a los deportistas que frecuentan la zona como a los vecinos y visitantes. Las autoridades han exhortado a la población a respetar las señales y mantenerse alejados, dado que la fuerza de las olas y la intensidad de las mareas han acelerado el desgaste del malecón, generando una situación de alto riesgo.

El fenómeno de los oleajes intensos no solo ha dejado sin acceso a una de las playas más tradicionales de Lima, sino que también ha evidenciado la vulnerabilidad de las obras frente a eventos climáticos extremos.

PUBLICIDAD

Oleajes anómalos en Perú

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, emitió una advertencia por la presencia de oleajes anómalos de fuerte intensidad que afectarían toda la costa peruana durante la semana del Día del Padre. El fenómeno, según el Aviso Especial de Oleaje N.º 24-26, se extendería desde el domingo 21 hasta el viernes 26 de junio, generando condiciones inseguras en las playas y zonas portuarias de todo el litoral.

El acceso a la playa ha sido restringido para deportistas y visitantes luego de que la erosión marina comprometiera la seguridad de la zona y dañara instalaciones clave| Canal N

El reporte técnico señaló que en el norte del país, desde Tumbes hasta Salaverry, el oleaje ligero comenzaría el lunes 22 por la mañana, subiría a moderado el martes y volvería a disminuir el miércoles. Para el litoral central, el inicio del oleaje ligero también estaba previsto para el lunes, con un aumento a moderado durante la madrugada del martes. En la zona sur, desde Chancay hasta San Juan de Marcona, se anticipaban cambios más abruptos, con oleaje que podría intensificarse a fuerte durante la noche del lunes.

PUBLICIDAD

Las playas abiertas o semiabiertas fueron identificadas como las más vulnerables a los embates del mar. Por esta razón, las autoridades instaron a la ciudadanía a informarse y no exponerse a situaciones de riesgo. El Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó suspender actividades portuarias y pesqueras, asegurar embarcaciones y desalojar campamentos cercanos a la franja costera.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que se mantenía el monitoreo constante en coordinación con las oficinas regionales, para informar a la población sobre la evolución del fenómeno.