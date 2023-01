‘Chemo’ del Solar y los dos pilares de su trabajo en busca del desarrollo del fútbol de menores

Twitter: @TuFPF

José Guillermo del Solar fue nombrado como el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y después será el entrenador encargado de la selección peruana Sub 20 cuando acabe el Sudamericano Colombia 2023 de la categoría. EL DT contó sobre el plan de trabajo en base a dos aspectos fundamentales y la propuesta de estilo de juego.

“Esto me toma en una etapa de madurez definitivamente, con muchos años en el fútbol y mucha experiencia. He tomado este reto porque me entusiasmaba mucho, primero conversé con Agustín Lozano y me entusiasmó la idea que tenía, después conversé con Juan Carlos Oblitas y Reynoso. Estoy encantado y con mucho entusiasmo de empezar esto ya”, dijo Del Solar en declaraciones a radio Ovación en referencia a las primeras sensaciones al asumir el cargo.

El estratega detalló como será su método de trabajo: “Hay dos puntos claves para mí, uno es la captación del talento, es fundamental tener una red de ojeadores a nivel nacional y también fuera del Perú que sean capaces de detectar talento peruano no solo en Lima, sino también en las otras regiones del país y en otros países donde hay una comunidad peruana importante”.

“El segundo punto es el desarrollo del talento y para tener jugadores más competitivos necesitas tener campeonatos más importantes, diseñar campeonatos donde el chico compita de buena manera, que sea exigente. Si somos capaces de tener buena captación y luego desarrollar el talento con campeonatos más competitivos, estoy seguro que el día de mañana vamos a tener selecciones más competitivas”, profundizó ‘Chemo’ del Solar.

Del Solar dio detalles de la forma de juego que pretende implantar en la selección: “Tengo muchos años en esto del fútbol y hay que saber adaptarse a las circunstancias. Hay que ver primero el nivel que tiene tu equipo y el nivel del rival al que te enfrentas y luego de eso ver de qué manera puedes afrontar un partido”.

‘Chemo’ destacó su experiencia dirigiendo categorías de menores en el inicio de su carrera como entrenador: “No es la primera vez que trabajo con menores, antes de dirigir a equipos profesionales estuve en España trabajando con los menores de Villarreal (España). Para mí antes las cosas eran blancas o negras, no había tonos grises, pero ahora sí los hay y nosotros como entrenadores tenemos que educar a los futbolistas y si me toca estar con chicos con mayor razón, para ayudarlos a ser mejores personas primero y después mejores futbolistas”

'Chemo' Del Solar es el nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Por último, el técnico de 55 años opinó acerca de la ‘Bolsa de Minutos: “Para mí no va a perjudicar porque los futbolistas que estaban en la Bolsa de Minutos jugaban en los equipos por obligación y eran chicos que no estaban preparados para jugar. Probablemente el chico que juega en Alianza, Universitario, Cristal o San Martín sí está preparado porque tiene competencia más importante que el chico que juega en equipos de Trujillo, Huancayo o Cusco”.

Perú en el Sudamericano sub 20

La selección peruana sub 20 disputará el Sudamericano de Colombia 2023, clasificatorio al Mundial Indonesia de la categoría. La ‘bicolor’ es dirigida por el DT Jaime Serna y forman parte del Grupo A junto a Brasil, Argentina, Paraguay, además, del país anfitrión.

Fixture de Perú en el Sudamericano 2023

- Perú vs Brasil, jueves 19 de enero a las 17:00 horas

- Colombia vs Perú, sábado 21 de enero a las 18:30 horas

- Paraguay vs Perú, lunes 23 de enero a las 17:00 horas

- Argentina vs Perú, miércoles 25 de enero a las 17:00 horas

Anteriormente, disputó tres amistosos como parte de su preparación para el torneo. Los resultados fueron dos empates (ante Colombia y Uruguay) y una derrota ante los ‘charrúas’.

