‘Chemo’ Del Solar es nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF: “Trabajaremos juntos en beneficio del fútbol peruano”

'Chemo' Del Solar es el nuevo Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol.

Hace varios días atrás salió el rumor de que José Guillermo Del Solar tendría un cargo en la Federación Peruana de Fútbol y todo apuntaba a que sería el nuevo Jefe de la Unidad Técnica de Menores, y ahora la información se terminó por confirmar a través de las redes sociales oficiales. Tomará el puesto en reemplazo de Ernesto Arakaki, quien estuvo al frente de la gestión de las selecciones juveniles del fútbol peruano hasta noviembre de este año.

Después de 13 años, ‘Chemo’ regresará a la FPF luego de estar al mando de la selección peruana en 2007 hasta el 2010. Tomó la ‘blanquirroja’ para el proceso de Eliminatorias de Sudáfrica 2010, pero su campaña no fue la mejor porque la ‘bicolor’ terminó en la última posición. El escándalo en el caso Golf los Incas terminó por cerrar su ciclo con el ‘equipo de todos’. Dejó de ser el DT con 18 partidos dirigidos en las Clasificatorias.

“¡Bienvenido, ‘Chemo’’! José Guillermo del Solar fue presentado como Director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol. #ArribaPerú”, fue así la publicación donde anunció al extécnico de César Vallejo en su nuevo cargo.

“Agradezco a Agustín por la confianza, al ‘Ciego’ (Juan Carlos Oblitas), a Juan (Reynoso) y a toda la gente de la Federación por darme la oportunidad de volver a la Videna. Estoy a muerte con ustedes y desde ya trabajaremos juntos en beneficio del fútbol peruano”, fueron las primeras palabras de ‘Chemo’ Del Solar.

José Guillermo Del Solar posando junto a Juan Reynoso en la Videna.

El OK del ‘Cabezón’

Cuando le preguntaron a Juan Reynoso sobre la posibilidad de que ‘Chemo’ Del Solar llegara a la Federación Peruana de Fútbol, el técnico de la ‘blanquirroja’ se mostró a favor del extécnico de César Vallejo. “‘Chemo’ es un jugador símbolo de los últimos 30 años del fútbol peruano, se ha capacitado en Europa, ha dirigido varios clubes, ha salido campeón. Si se da su llegada, bienvenida porque sumaríamos gente peruana que tiene imagen intachable y tiene la misma ilusión de quien habla para trabajar con jóvenes y devolverle algo al fútbol peruano”, aseguró el DT en conferencia de prensa.

El técnico de la selección peruana pidió comprar tecnología aplicada al deporte para hacer seguimiento al futbolista nacional. (Video: Movistar).

El adiós del ‘Chino’

Ernesto Arakaki estaba a cargo de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol, pero decidió dejarlo después de tres años de trabajo constante a pesar de tener contrato vigente. Lo dio a conocer a través de sus redes sociales, donde agradeció todos los momentos vividos al mando de las selecciones juveniles y le deseó buena suerte al próximo jefe. Confesó que sentía que la FPF ya no lo querían tomar en cuenta y optó cortarlo por lo sano. Dio un paso al costado en medio de varios cuestionamientos a lo largo de su mandato.

“Hoy toca despedirme y solo quería dar gracias a Dios por estos tres años llenos de experiencias y mucho aprendizaje. Gracias FPF por la oportunidad y el trabajo en momentos difíciles, donde lo más importante era la vida y la salud. No tengo reproches ni excusas, claro, soñaba con un final diferente, pero no siempre se dan las cosas como uno quisiera. Espero que el fútbol de menores siga creciendo y estaremos luchando por ello desde donde nos toque. Arriba Perú”, publicó el exfutbolista en su Twitter.

Después salir del ente deportivo de fútbol de peruano, el ‘Chino’ hizo un análisis de su campaña. “Llegué a la FPF con varias ideas pero con el paso del tiempo tuve que cambiar sobre la marcha por cosas que me encontré en el camino. Pienso que en esta etapa, el fútbol de menores cambió si lo comparamos con años atrás. Considero que creció el universo y eso era importante para mejorar en tema de calidad. Incluso, se sumaron equipos de Segunda y eso fue muy bueno porque antes no ocurría. No lo tomo como excusa, pero tuvimos años de pandemia en donde todo se complicó, pero igual se armaron las diferentes selecciones para los sudamericanos”, declaró Arakaki en radio Ovación.

