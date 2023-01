María Grazia Gamarra habló del futuro de ‘Macarena’ y ‘Joel’ en la temporada 10 de Al Fondo Hay Sitio

María Grazia Gamarra no cree que Macarena y Joel tengan un romance pronto. (Instagram)

María Grazia Gamarra comentó sobre el posible romance entre ‘Macarena Montalbán’ y ‘Joel Gonzales’. La actriz se ha ganado el corazón de los fanáticos de ‘Al Fondo Hay Sitio’ con su singular personaje, quien ingresó a la novena temporada de la teleserie, siendo rescatada por el popular ‘Cara de pez’ de un accidente con pintura.

Si bien, se especuló que sería el reemplazo de ‘Fernanda de las Casas’, hasta el último capítulo de la producción nacional, ninguno de los dos reveló sus sentimientos y quedaron como amigos. Esto, pese a haberse besado en dos ocasiones. Durante una entrevista con un medio local, la exintegrante de ‘América Kids’ contó más detalles de lo que puede suceder en la temporada 10 entre la hermana de Diego Montalbán y el hijo de ‘Charito’.

María Grazia Gamarra cree que ‘Macarena Montalbán’ y ‘Joel Gonzales’ no entablarían una relación sentimental pronto. Según explicó, cada uno ha sufrido por amor en el pasado y no estarían pensando en volver a enamorarse. Sin embargo, resaltó que tiene buena química con la familia de él, por lo que podría ser el primer paso para comenzar un romance.

“Siento que hay una atracción, pero no un cariño entre ambos. Y cómo han sufrido anteriormente, no demuestran nada. Hay aún mucho por escribir y no creo que haya romance, al menos por ahora. Pero Macarena es una chica con hartos vacíos y por eso, creo que tiene una mejor relación con los González, pues no tienen tantos perjuicios”, dijo a Trome.

Asimismo, la también cantante agradeció al público por haber posicionado a ‘Al Fondo Hay Sitio’ en los primeros lugares del rating durante el tiempo que estuvo al aire. Además, reveló que recibe mensajes positivos en sus redes sociales por su participación.

“Estoy muy feliz por el éxito de la serie, no pensé que sería tan abrumador y agradezco al público por el respaldo en el rating. Mi personaje recién ingresó a la historia en esta nueva temporada y siento mucho el cariño del público, pues les ha gustado mi personaje y siempre me escriben cosas muy bonitas en las redes sociales”, agregó.

Cabe mencionar que, este lunes 9 de enero, se estrenará la nueva temporada de ‘Al Fondo Hay Sitio’ en su horario habitual de las 20:40 horas. Recordemos que, el último episodio quedó en suspenso con el sorpresivo regreso de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de Tiburón’.

¿Qué misterios quedaron sin resolverse en la temporada 9?

En el último capítulo se vivieron un sinfín de emociones. Uno de los momentos que llamó la atención fue el déficit en la memoria de Don Gilberto que preocupó a toda la familia y que terminó siendo llevado al médico para conocer su verdadero estado de salud.

Por otro lado, Doña Francesca conoce la verdad de Peter y lo encara para preguntarle si era cierto que él le compró la casa a los Gonzales, pero aún no se conoce la respuesta. Además, Jimmy y Alessia se dieron su primer beso, pero no se sabe si entablarán un romance o no pasará nada entre ellos.

Finalmente, lo que hizo explotar al público fue el regreso de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de Tiburón’ regresó con el nombre de Victoria y ahora se luce como una admiradora secreta de Diego Montalbán. No se sabe si es que ambos tienen algún plan contra Francesca Maldini o si el chef desconoce quien es la villana.

