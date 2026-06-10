Perú

Dictan prisión preventiva a hermanos por brutal ataque a machetazos contra familia en Arequipa que dejó un muerto y menores heridos

El ataque ocurrió mientras la familia descansaba en su vivienda en Majes, cuando dos agresores irrumpieron con machetes y atacaron a los integrantes del hogar

Guardar
Google icon
Imagen dividida: a la izquierda, dos hombres esposados en un vehículo; a la derecha, un policía dentro de una habitación desordenada con camas y una tienda
Dos hermanos, Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, fueron puestos en prisión preventiva por nueve meses tras ser acusados de un ataque con hachas en una vivienda de Majes, Arequipa, que dejó un muerto y varios heridos. (Composición: Infobae Perú)

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos hermanos investigados por un ataque a machetazos dentro de una vivienda en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. La medida busca asegurar el desarrollo del proceso penal mientras se completan pericias y diligencias clave del caso.

La disposición alcanza a Fray (22) y Tony (18) Ccoyuri Chumbisuca, sindicados por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en un hecho que dejó un muerto y varios heridos, entre ellos menores de edad, según informó la Agencia Andina.

En la audiencia, la Fiscalía y el juzgado advirtieron riesgo de fuga por falta de arraigo en la jurisdicción. Además, se remarcó la gravedad de los delitos imputados, la pluralidad de víctimas y la complejidad de la investigación como argumentos para imponer la medida restrictiva.

PUBLICIDAD

Gráfico rojo con texto blanco 'LO ÚLTIMO' anunciando prisión preventiva para dos hermanos por un ataque, con el logo del Poder Judicial del Perú
El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por un ataque a hachazos que dejó un muerto y varios heridos en Majes, Arequipa. (Foto: Corte Superior de Justicia de Arequipa)

Prisión preventiva para hermanos por violento ataque a familia

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Majes El Pedregal ordenó nueve meses de prisión preventiva para Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por su presunta participación en el ataque a una familia dentro de su vivienda en Majes.

Durante la audiencia se sostuvo que existe el peligro de que los investigados eludan la acción de la justicia debido a que “carecen de arraigo laboral, familiar y domiciliario” de calidad en el lugar donde se desarrolla el proceso. Ese punto fue central para sustentar la necesidad de una medida coercitiva.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal respaldó el requerimiento al advertir un concurso real de delitos y señalar que, de ser hallados responsables, los imputados podrían enfrentar una pena de 35 años de cárcel.

PUBLICIDAD

En una habitación con techo de lona azul, dos policías con chalecos reflectantes asisten a una persona sentada en una cama junto a un hacha en el suelo
Agentes de la Policía Nacional asisten a la familia Calsín en su vivienda del asentamiento E2 en Majes, tras el brutal ataque que dejó un fallecido y varios heridos. (Foto: Facebook / Radio fiesta pedregal)

En el periodo de prisión preventiva, el Ministerio Público realizará diligencias, entre ellas la culminación y recepción de pericias biológicas, químicas y de absorción atómica sobre objetos incautados, además de declaraciones complementarias y otras actuaciones consideradas necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Familia fue atacada mientras dormía

De acuerdo con la información fiscal y policial difundida por la Agencia Andina, el ataque ocurrió la madrugada del martes 2 de junio, en una vivienda ubicada en el asentamiento E2, en el distrito de Majes. Los integrantes de la familia Calsín dormían cuando los agresores irrumpieron en el inmueble.

La víctima mortal fue Gerardo Calsín Cari, quien fue atacado en su cama y murió en el lugar producto de las heridas. Su esposa, Roberta Calsín Pacompía, también fue agredida y sufrió varios cortes en el rostro, además de otras lesiones.

Tres hijos de la pareja, de 15, 13 y 10 años, resultaron heridos con cortes en el rostro y el cuerpo. Un menor de alrededor de cinco años quedó ileso tras esconderse de los atacantes, según el reporte oficial.

Tras el ataque, una de las menores logró comunicarse con el serenazgo de Majes. Los agentes llegaron con efectivos de la Policía Nacional y encontraron a la familia con lesiones graves, por lo que se coordinó el traslado urgente de los heridos para su atención.

Agentes de la policía y peritos investigan una vivienda precaria con techo de lona verde y paredes de chapa oxidada, rodeada de cinta amarilla de escena del crimen
Miembros de la policía y peritos forenses investigan la vivienda de la familia Calsín en el asentamiento E2, Majes, tras el brutal ataque que dejó un muerto y varios heridos en la madrugada del martes 2 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Capturan a implicados en ataque a familia mientras buscaban atención médica

Roberta Calsín Pacompía y tres de sus hijos fueron llevados al hospital de Majes. Sin embargo, por la gravedad del cuadro, Roberta y su hijo Stalin fueron derivados al hospital Honorio Delgado, en Arequipa, para atención especializada.

Las diligencias policiales avanzaron luego de que una de las menores identificara a Fray Ccoyuri como uno de los presuntos agresores. Con ese dato, se inició la búsqueda en El Pedregal y zonas cercanas.

Al mediodía del mismo martes, la Policía recibió una alerta sobre la presencia de dos varones en la plaza del centro poblado de Sondor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas. Según la información difundida, los hombres buscaban atención médica en el centro de salud del lugar.

Los agentes se desplazaron y detuvieron a los hermanos Ccoyuri Chumbisuca. Tony fue atendido por un corte profundo en la mano derecha, lesión que, de acuerdo con el reporte, se produjo durante el ataque. Las autoridades no descartaron que la agresión estuviera vinculada a una presunta venganza relacionada con una denuncia por abuso sexual contra una de las hijas menores de la familia atacada.

Temas Relacionados

ArequipaCriminalidadPoder JudicialMinisterio Públicoperu-noticias

Más Noticias

Copa Sudamericana de Vóley en Lima ya tiene a sus ocho participantes: lista completa de selecciones y las novedades del torneo

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, anunció que el certamen tendrá una mayor convocatoria, con la incorporación de nuevas escuadras respecto a la edición inaugural

Copa Sudamericana de Vóley en Lima ya tiene a sus ocho participantes: lista completa de selecciones y las novedades del torneo

Pataz: 26 detenidos y arsenal incautado tras operaciones consecutivas contra la minería ilegal

Dos intervenciones del Comando Unificado Pataz permitieron desarticular células vinculadas a la organización “La Nueva Alianza” e incautar fusiles, municiones y chalecos en el sector La Porfía

Pataz: 26 detenidos y arsenal incautado tras operaciones consecutivas contra la minería ilegal

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

El alcalde de Magdalena reiteró que el excandidato difundió información falsa y recordó que, en 2021, invitó a reservistas ligados a Antauro Humala a su campaña, hecho que López Aliaga negó en su momento

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Ángel De La Cruz gana enteros para ser titular en lugar de Guillermo Viscarra en Alianza Lima durante la Copa de la Liga 2026

El cuerpo técnico de Pablo Guede ha propuesto al tercer portero integrar el bloque que afrontará la primera edición de la Copa Caliente 2026. La decisión puede afectar una posible titularidad del ‘Billy’

Ángel De La Cruz gana enteros para ser titular en lugar de Guillermo Viscarra en Alianza Lima durante la Copa de la Liga 2026

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

La empresaria presentó boletas y detalles de las tallas adquiridas para demostrar que las prendas estaban destinadas a la hija que comparte con el exfutbolista, luego de que surgieran cuestionamientos por la categoría “bebé” consignada en los comprobantes de compra

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Francis Allison: “Yo podría sacar la foto de Rafael López Aliaga cuando invitó a reservistas de Antauro Humala en campaña”

Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: Al 96,437% escrutado, el conteo avanza a paso lento

Resultados ONPE de la segunda vuelta por regiones EN VIVO: así va el conteo entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta

Juntos por el Perú confirma que José Domingo Pérez no denunciará a Jorge Nieto pese a “difamación” y le pide “más responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Susy Díaz revela dramática situación de Monique Pardo: “Me llamó porque no tenía ni para el menú”

Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

Mario Irivarren le sugiere a Keiko Fujimori que no postule otra vez y que cambie la política por el TikTok: "Pagan bien"

Natalia Salas explica por qué le extraerán los ovarios y las trompas como parte de su tratamiento contra el cáncer: “Con todo menos miedo”

DEPORTES

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Johan Fano criticó la gestión deportiva de Universitario por fichar a Sekou Gassama: “Fue un disparate, un mamarracho”

Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

Copa Sudamericana de Vóley en Lima ya tiene a sus ocho participantes: lista completa de selecciones y las novedades del torneo

Ángel De La Cruz gana enteros para ser titular en lugar de Guillermo Viscarra en Alianza Lima durante la Copa de la Liga 2026

Universitario renueva a Seleisa Elisaia y eleva la competencia en la posición de armadora junto a Lucía Magallanes e Ingrid Herrada