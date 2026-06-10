Dictan prisión preventiva a hermanos por brutal ataque a machetazos contra familia en Arequipa que dejó un muerto y menores heridos

Dos hermanos, Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, fueron puestos en prisión preventiva por nueve meses tras ser acusados de un ataque con hachas en una vivienda de Majes, Arequipa, que dejó un muerto y varios heridos. (Composición: Infobae Perú)

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra dos hermanos investigados por un ataque a machetazos dentro de una vivienda en el distrito de Majes, en la provincia de Caylloma, región Arequipa. La medida busca asegurar el desarrollo del proceso penal mientras se completan pericias y diligencias clave del caso.

La disposición alcanza a Fray (22) y Tony (18) Ccoyuri Chumbisuca, sindicados por el presunto delito de homicidio calificado en grado de tentativa, en un hecho que dejó un muerto y varios heridos, entre ellos menores de edad, según informó la Agencia Andina.

En la audiencia, la Fiscalía y el juzgado advirtieron riesgo de fuga por falta de arraigo en la jurisdicción. Además, se remarcó la gravedad de los delitos imputados, la pluralidad de víctimas y la complejidad de la investigación como argumentos para imponer la medida restrictiva.

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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por un ataque a hachazos que dejó un muerto y varios heridos en Majes, Arequipa. (Foto: Corte Superior de Justicia de Arequipa)

Prisión preventiva para hermanos por violento ataque a familia

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Majes El Pedregal ordenó nueve meses de prisión preventiva para Fray y Tony Ccoyuri Chumbisuca, investigados por su presunta participación en el ataque a una familia dentro de su vivienda en Majes.

Durante la audiencia se sostuvo que existe el peligro de que los investigados eludan la acción de la justicia debido a que “carecen de arraigo laboral, familiar y domiciliario” de calidad en el lugar donde se desarrolla el proceso. Ese punto fue central para sustentar la necesidad de una medida coercitiva.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de El Pedregal respaldó el requerimiento al advertir un concurso real de delitos y señalar que, de ser hallados responsables, los imputados podrían enfrentar una pena de 35 años de cárcel.

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Agentes de la Policía Nacional asisten a la familia Calsín en su vivienda del asentamiento E2 en Majes, tras el brutal ataque que dejó un fallecido y varios heridos. (Foto: Facebook / Radio fiesta pedregal)

En el periodo de prisión preventiva, el Ministerio Público realizará diligencias, entre ellas la culminación y recepción de pericias biológicas, químicas y de absorción atómica sobre objetos incautados, además de declaraciones complementarias y otras actuaciones consideradas necesarias para el esclarecimiento de lo ocurrido.

Familia fue atacada mientras dormía

De acuerdo con la información fiscal y policial difundida por la Agencia Andina, el ataque ocurrió la madrugada del martes 2 de junio, en una vivienda ubicada en el asentamiento E2, en el distrito de Majes. Los integrantes de la familia Calsín dormían cuando los agresores irrumpieron en el inmueble.

La víctima mortal fue Gerardo Calsín Cari, quien fue atacado en su cama y murió en el lugar producto de las heridas. Su esposa, Roberta Calsín Pacompía, también fue agredida y sufrió varios cortes en el rostro, además de otras lesiones.

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Tres hijos de la pareja, de 15, 13 y 10 años, resultaron heridos con cortes en el rostro y el cuerpo. Un menor de alrededor de cinco años quedó ileso tras esconderse de los atacantes, según el reporte oficial.

Tras el ataque, una de las menores logró comunicarse con el serenazgo de Majes. Los agentes llegaron con efectivos de la Policía Nacional y encontraron a la familia con lesiones graves, por lo que se coordinó el traslado urgente de los heridos para su atención.

Miembros de la policía y peritos forenses investigan la vivienda de la familia Calsín en el asentamiento E2, Majes, tras el brutal ataque que dejó un muerto y varios heridos en la madrugada del martes 2 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Capturan a implicados en ataque a familia mientras buscaban atención médica

Roberta Calsín Pacompía y tres de sus hijos fueron llevados al hospital de Majes. Sin embargo, por la gravedad del cuadro, Roberta y su hijo Stalin fueron derivados al hospital Honorio Delgado, en Arequipa, para atención especializada.

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Las diligencias policiales avanzaron luego de que una de las menores identificara a Fray Ccoyuri como uno de los presuntos agresores. Con ese dato, se inició la búsqueda en El Pedregal y zonas cercanas.

Al mediodía del mismo martes, la Policía recibió una alerta sobre la presencia de dos varones en la plaza del centro poblado de Sondor, en el distrito de Santa Isabel de Siguas. Según la información difundida, los hombres buscaban atención médica en el centro de salud del lugar.

Los agentes se desplazaron y detuvieron a los hermanos Ccoyuri Chumbisuca. Tony fue atendido por un corte profundo en la mano derecha, lesión que, de acuerdo con el reporte, se produjo durante el ataque. Las autoridades no descartaron que la agresión estuviera vinculada a una presunta venganza relacionada con una denuncia por abuso sexual contra una de las hijas menores de la familia atacada.

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