María Pía Copello cuenta cómo Magaly Medina la encaró en privado: “Si estás en una mesa donde no vas a opinar, mejor lárgate”

Entre risas, María Pía Copello cuenta la anécdota de cómo Magaly Medina la motivó a dar más sus opiniones en televisión. La conductora le agradece públicamente a su "madrina" por el contundente consejo. Video: YouTube QTV / Sin que decir

María Pía Copello reveló en su programa de streaming ‘Sin más que decir’ que Magaly Medina la confrontó en privado con una crítica directa sobre su desempeño frente a las cámaras digitales, y que ese episodio terminó por modificar su actitud en el canal +QTV.

“El cambio ha venido a raíz de que Magaly me cuadró el domingo y me dijo: ‘Mira hijita, si estás en una mesa donde no vas a opinar, mejor lárgate’. ‘¿Por qué no te largas?’, me dijo”, relató Copello ante sus compañeras de conducción.

La conversación, que tuvo lugar el domingo previo a la transmisión, fue descrita por Copello como un momento de sinceridad que, lejos de incomodarla, tomó como un consejo útil. La conductora señaló que ya le había agradecido públicamente a Medina por el comentario.

PUBLICIDAD

Una de sus compañeras de mesa añadió un detalle adicional durante la emisión: “Además, ella dijo que va a venir solo si opinabas”, en referencia a la condición que habría puesto la periodista para aparecer como invitada en el canal, lo que generó risas entre los presentes.

María Pía Copello reveló en 'Sin más que decir' que Magaly Medina la confrontó en privado por su actitud en el streaming de +QTV.

La crítica pública de Medina y el diagnóstico sobre el streaming

El episodio privado ocurrió en un contexto en el que Medina también había hecho declaraciones públicas sobre la transición de Copello al mundo digital. En una edición reciente de su pódcast, donde estuvo acompañada por Yaco Eskenazi y el ‘Loco’ Wagner, la periodista sostuvo que su amiga tomó una decisión equivocada al dejar la televisión cuando atravesaba uno de sus mejores momentos profesionales.

PUBLICIDAD

“Yo creo que mal aconsejada, porque ella es una mujer de televisión, no de streaming, y mal aconsejada por la gente que la asesora”, afirmó Medina. Durante esa misma conversación, los tres conductores analizaron las diferencias entre la televisión tradicional y el streaming.

Wagner señaló que la espontaneidad y la autenticidad son los factores que determinan el éxito en las plataformas digitales, mientras que Eskenazi apuntó que el exceso de estructura puede jugar en contra. “Yo no sé si no funciona, pero de repente no funciona porque es muy estructurado”, planteó Eskenazi.

Medina, por su parte, expresó confianza en que Copello encontrará la fórmula adecuada. “Ella tiene que encontrar su manera. Porque ella la encontró en la tele. Yo pienso que en su mejor momento ella renuncia a ‘MQM’, había encontrado una personalidad televisiva”, afirmó la periodista.

PUBLICIDAD

La conductora defendió a su colega, pero sostuvo que la transición de la televisión al streaming exige adaptación y autenticidad, aspectos que considera clave para el éxito digital. Magaly Medina El Podcast

El proyecto cancelado que precipitó la salida de televisión

El trasfondo de la situación de Copello en el streaming tiene una historia que la propia conductora contó en otra edición de ‘Sin más que decir’. Copello reveló que dejó ‘Mande quien mande’ a finales de 2025 por un proyecto de prime time sabatino en América TV que finalmente no se concretó, y que el espacio terminó siendo asignado al conductor Edson Dávila, conocido como ‘Giselo’, quien debutará con su programa ‘Edson Pa’ Qué Más’.

“Efectivamente, me lo quitaron a mí y se lo dieron a él”, afirmó Copello. La conductora relató que el proyecto, producido por Peter Fajardo para ProTV, fue postergado en múltiples oportunidades —primero para enero de 2026, luego para después de Semana Santa y finalmente para después de las elecciones— hasta que la productora Mariana Ramírez le comunicó por escrito que el espacio no seguiría adelante.

PUBLICIDAD

El episodio llevó a Copello a hacer una advertencia a sus seguidores: “Por eso, amiguitos, firmen sus contratos”, dijo entre risas. Tras esa experiencia, Copello canalizó su actividad en +QTV, canal que lanzó junto a Fajardo, quien ya no forma parte actualmente del proyecto.

Asimismo, el canal atraviesa actualmente una reestructuración: los programas ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ dejaron de emitirse a partir del 22 de mayo, como parte de una nueva estrategia editorial que la conductora anunció en las últimas semanas.