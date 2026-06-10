Christian Domínguez revela si su hija mayor fue invitada a su matrimonio con Karla Tarazona: “Estamos muy bien, gracias a Dios”

Christian Domínguez regresó de Estados Unidos con Karla Tarazona tras celebrar su matrimonio y fue abordado por Amor y Fuego. Al ser consultado sobre si su hija mayor, fruto de su relación con Melanie Martínez, fue invitada a la boda, el cantante evitó dar detalles. Willax TV: Amor y Fuego.

Christian Domínguez regresó al Perú junto a Karla Tarazona tras su viaje a Estados Unidos, donde celebraron su matrimonio. A su llegada, el cantante fue abordado por las cámaras de 'Amor y Fuego’ y, aunque la conversación empezó con preguntas generales sobre la estadía, una consulta en específico concentró la atención: si su hija mayor, fruto de su relación con Melanie Martínez, fue invitada a la boda.

El tema se instaló en segundos, pero Domínguez eligió mantener una postura de reserva. Frente a la pregunta directa sobre la adolescente y su presencia en la celebración, el artista no confirmó ni negó el detalle. En cambio, marcó un límite ante la prensa y dejó el asunto en el terreno personal.

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La pregunta clave: ¿su hija mayor estuvo invitada al matrimonio?

El reportero fue al punto: “La hija de Christian y Melani, ¿estuvo invitada a la boda? ¿Has conversado con ella ese tema?”. La respuesta del cumbiambero fue breve y cerrada.

“Todos esos temas privados, chicos, todos, todos, todos”, contestó el cantante de cumbia, sin entrar en más precisiones sobre la lista de invitados ni sobre cómo se organizó la ceremonia.

La frase fue, en los hechos, su manera de evitar un pronunciamiento público sobre un tema familiar que suele generar debate en redes cuando involucra a hijos de relaciones anteriores.

Christian Domínguez revela si su hija mayor fue invitada a su matrimonio con Karla Tarazona. IG

“Muy bien, gracias a Dios”: qué dijo sobre su relación con su primogénita

Aunque se negó a dar detalles sobre la boda, Domínguez sí aceptó responder una parte de la insistencia del reportero: cómo se encuentra actualmente el vínculo con su hija mayor.

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“Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preocuparse”, dijo, antes de remarcar que ese aspecto es “importante para todos”. Con esa declaración, el cantante intentó dejar en claro que, más allá de la polémica por la invitación o no al matrimonio, su relación con la adolescente atraviesa un buen momento.

Sin embargo, evitó describir la dinámica familiar o dar ejemplos concretos sobre su comunicación con ella.

El límite que marcó ante cámaras: “Yo no los he expuesto nunca”

El intercambio avanzó hacia una segunda arista: la relación con Melanie Martínez, madre de su hija. El reportero preguntó si, por el bien de la menor, pensó en llevar una relación más armoniosa con ella “después de todos los problemas que ha habido”.

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Domínguez sostuvo la misma línea y subió el tono de su postura: “Todos esos temas, chicos, son personales y privados. Yo no los he expuesto nunca y tampoco los voy a exponer”.

La respuesta cerró la puerta a cualquier comentario sobre acuerdos, desacuerdos o conversaciones con la madre de su hija. También dejó claro que no piensa convertir ese vínculo en un tema de discusión pública, pese a la presión mediática.

El cantante regresó de Estados Unidos con Karla Tarazona y habló con Amor y Fuego a su llegada. Captura: 'Amor y Fuego'.

Su reacción ante las críticas y declaraciones de Melanie Martínez

Mientras Christian Domínguez optó por el silencio sobre asuntos personales, Melanie Martínez sí habló públicamente sobre la boda. En declaraciones difundidas, opinó sobre el vestido, el estilo de las fotos y el look del cantante, con críticas directas.

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Entre sus comentarios, dijo: “Yo hubiera escogido otro vestido… esas fotos hot tipo OnlyFans con el vestido de novia y con calzoncillo me parecieron ridículas”. Además, lanzó críticas sobre la apariencia del artista: “Él tiene un cuerpo que le queda horroroso… Le pongo de calificación cero”.

Consultado por el reportero sobre por qué la madre de su hija “sigue hablando” de él, Domínguez volvió a cerrar el tema: “No tengo comentario alguno”.

Cuando le plantearon si creía que detrás podría haber algún sentimiento, respondió sin entrar al terreno personal: “Solamente les puedo comentar que estoy muy contento de lo que hemos viajado bonito, de lo que hemos dejado bonito. Lo hemos pasado bonito y, y eso es lo importante”.

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Melanie Martínez lanza irónico comentario sobre Karla Tarazona y su sesión de fotos antes de la boda