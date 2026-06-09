Jefferson Farfán habría acusado a Darinka Ramírez de gastar dinero de su hija en su segunda bebé y ella responde con contundentes pruebas

Darinka Ramírez expone recibos de compras para refutar las acusaciones de Jefferson Farfán sobre el uso indebido de dinero para su hija, en medio de la polémica por su segunda bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva controversia involucra a Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, luego de que la empresaria revelara en redes sociales una situación que, según afirma, la dejó completamente indignada. La madre de una de las hijas del exfutbolista decidió hacer pública una serie de boletas de compra para responder a lo que considera una acusación injusta por parte del exseleccionado nacional.

De acuerdo con el relato de Ramírez, el pelotero habría cuestionado algunos gastos relacionados con la manutención de la menor que tienen en común. La polémica surgió luego de que el exjugador interpretara que parte del dinero destinado a su hija estaría siendo utilizado para adquirir ropa para la segunda bebé de Darinka, fruto de su actual relación con Sebastián González Guevara.

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La situación no tardó en generar comentarios entre sus seguidores, especialmente porque la joven decidió mostrar pruebas y explicar públicamente su versión de los hechos.

Darinka Ramírez expone boletas para desmentir las acusaciones de Jefferson Farfán sobre el uso indebido del dinero de su hija para gastos de su segunda bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las boletas que Darinka decidió exponer

A través de sus redes sociales, Darinka compartió imágenes de diversas boletas correspondientes a compras realizadas en la tienda Zara. Según explicó, estos documentos habrían sido utilizados por Jefferson Farfán para sustentar sus cuestionamientos respecto al destino del dinero destinado a la manutención de la hija que comparten.

La empresaria contó que el exfutbolista habría interpretado que algunas prendas consignadas en los comprobantes estaban dirigidas a su bebé recién nacida debido a que en la descripción de los productos aparecía la palabra “bebé”.

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Ante ello, decidió recurrir a sus seguidores, especialmente madres de familia, para conocer si en sus comprobantes de compra figuraba la misma clasificación.

“Por ahí me parece que me están reclamando que estoy incluyendo la ropa de una bebé en sus boletas de compras como si la otra bebé no tuviera padre”, expresó.

“La otra bebé también tiene padre”: el mensaje de Darinka que sacude su conflicto con Farfán. Captura :IG Darinka Ramírez.

La explicación detrás de la palabra “bebé”

Según explicó Darinka Ramírez, el problema se habría originado por una confusión relacionada con la forma en que Zara clasifica determinadas prendas infantiles.

Diversas usuarias le señalaron que la categoría “bebé” no necesariamente hace referencia a recién nacidos, sino también a niños y niñas de edades mayores, incluso hasta los seis años, dependiendo de la línea de ropa.

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Esto respaldaría la versión de la empresaria, quien sostiene que las prendas adquiridas correspondían a la hija que tiene con Jefferson Farfán y no a su bebé menor. Además de mostrar las boletas, Darinka decidió exponer las tallas de las prendas cuestionadas para demostrar que no coinciden con la edad de una recién nacida.

“La otra bebé también tiene padre”: el mensaje de Darinka que sacude su conflicto con Farfán. Captura :IG Darinka Ramírez.

El reclamo por los gastos en ropa

La joven también reveló que el conflicto habría surgido por un monto cercano a los 1.700 soles destinados a la compra de ropa para la menor que comparte con el exfutbolista. De acuerdo con su versión, Farfán habría considerado excesivo ese gasto y por ello habría cuestionado la naturaleza de las adquisiciones.

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Sin embargo, Darinka rechazó categóricamente esa postura y defendió el derecho de su hija a acceder a productos de calidad. Para ella, el bienestar de una menor no debería ser motivo de discusión cuando los padres cuentan con los recursos económicos suficientes.

La empresaria dejó entrever que le resulta contradictorio que se cuestionen compras destinadas a una niña mientras los adultos disfrutan de artículos exclusivos y costosos.

“La otra bebé también tiene padre”: el mensaje de Darinka que sacude su conflicto con Farfán. Captura :IG Darinka Ramírez.

La contundente respuesta de Darinka a Farfán

Lejos de quedarse únicamente en la explicación de las boletas, Darinka aprovechó la ocasión para enviar un mensaje que muchos interpretaron como una clara respuesta al exjugador.

En sus declaraciones dejó en claro que considera injusto que se critique una inversión realizada en beneficio de una menor.

“Y solo me cuestiono algo, cómo puede reclamar un monto de 1700 soles aprox de ropa si los papás lucen bien. No es un Rólex ni una cartera Gucci que se le compra, es el derecho de un menor. Por otro lado, papitos, por favor, si ustedes lucen o regalan cosas buenas, sus hijas también lo merecen”, manifestó.

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“La otra bebé también tiene padre”: el mensaje de Darinka que sacude su conflicto con Farfán. Captura :IG Darinka Ramírez.

“La otra bebé también tiene padre”

Uno de los puntos que más llamó la atención en el mensaje de Darinka fue la referencia a su segunda hija, nacida de su relación con Sebastián González Guevara. La empresaria insistió en que no tendría sentido utilizar recursos destinados a una menor para cubrir necesidades de otra, precisamente porque ambas cuentan con padres responsables de su manutención.

Por ello, mostró especial molestia ante la posibilidad de que se insinuara que estaría utilizando dinero ajeno para cubrir gastos familiares que no corresponden. Su frase “como si la otra bebé no tuviera padre” se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más compartidos por sus seguidores.

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Darinka Ramírez muestra boletas como prueba para desmentir las acusaciones de Jefferson Farfán sobre el uso indebido de los fondos de manutención de su hija. (Imagen Ilustrativa Infobae)