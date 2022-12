'Al Fondo Hay Sitio' anuncia la fecha de estreno de la temporada 2023

Al Fondo Hay Sitio ya tiene fecha de estreno para su temporada 2023 | América Televisión

La espera terminó y los misterios serán resueltos. ‘Al Fondo Hay Sitio’ vuelve a la pantalla de América Televisión este 2023 con su temporada número 10 luego del imbatible éxito que significó su regreso a la televisión luego de 6 años de ausencia.

Es así que, a través de un video promocional se reveló que este lunes 9 de enero del 2023 se estrenará la nueva temporada que resolverá más de un misterio que quedó en suspenso en su último capítulo. Como se recuerda, el viernes 23 de diciembre del 2022, la novena temporada terminó con el sorpresivo regreso de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de Tiburon’.

“Su exitoso regreso fue la gran noticia este 2022. Un año donde algunos sueños se hicieron realidad y las peores pesadillas también. Dejándote con las ganas de ver más. No tendrás que esperar por mucho tiempo. Al Fondo Hay Sitio temporada 2023, desde este lunes 9 de enero a las 20:40 horas en América. Ni te imaginas lo que se viene”, se oye a la voz en off del clip.

Al Fondo Hay Sitio vuelve el 9 de enero. (América TV)

¿Qué misterios quedaron sin resolverse en la temporada 9?

En el último capítulo se vivieron un sinfín de emociones. Uno de los momentos que llamó la atención fue el déficit en la memoria de Don Gilberto que preocupó a toda la familia y que terminó siendo llevado al medico para conocer su verdadero estado de salud.

Por otro lado, Doña Francesca conoce la verdad de Peter y lo encara para preguntarle si era cierto que él le compró la casa a los Gonzales, pero aún no se conoce la respuesta. Además, Jimmy y Alessia se dieron su primer beso, pero no se sabe si entablarán un romance o no pasará nada entre ellos.

Finalmente, lo que hizo explotar al público fue el regreso de Claudia Llanos, la popular ‘Mirada de Tiburón’ regresó con el nombre de Victoria y ahora se luce como una admiradora secreta de Diego Montalbán. No se sabe si es que ambos tienen algún plan contra Francesca Maldini o si el chef desconoce quien es la villana. Esto se conocerá en esta nueva temporada.

Los misterios que dejaron el último capítulo. (Captura)

Usuarios felices por el regreso de AFHS

Luego de que se emitiera el video promocional de la nueva temporada, en redes sociales los seguidores no dudaron en expresar su felicidad por el regreso tan pronto de la serie. Muchos de ellos celebraron que en tan solo unos días puedan conocer la continuación de la historia.

“¿Cómo que vuelve la nueva temporada el lunes 9 de enero?”, “La nueva temporada de AFHS, qué felicidad”, “Vuelve AFHS soy feliz”, “Esta espera me estaba matando”, fueron algunas de las reacciones.

Usuarios reaccionan a regreso de Al Fondo Hay Sitio.

