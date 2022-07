María Grazia Gamarra y el complicado proceso de casting para ingresar a Al Fondo Hay Sitio | VIDEO: Youtube / La Linares. Créditos a Verónica Linares.

María Grazia Gamarra regresó a la TV peruana a lo grande después de haberse alejado de la actuación por un tiempo. Ahora es el nuevo ‘jale’ de Al Fondo Hay Sitio, compartiendo rol protagónico con Erick Elera, el popular Joel Gonzalez. En una reciente entrevista con Verónica Linares, la actriz peruana habló sobre lo difícil que fue para ella conseguir el papel de Macarena Montalván.

Luego de haber gozado de gran popularidad gracias al éxito de ‘Mi Amor, El Wachimán’, la artista nacional siguió actuando en diversas producciones de Michelle Alexander. Sin embargo, se fue a estudiar al extranjero por un tiempo, lo que puso en pausa su carrera televisiva. Ya cuando estaba lista para volver al ruedo, la pandemia del COVID-19 y la maternidad alteraron sus planes.

“La tele es linda, pero ingrata también sobre todo cuando uno actúa, la gente no se acuerda que tú existes. Es una realidad. Por eso decía ‘tengo ganas de hacer algo mío’. Si no me llaman o no quiero actuar por equis razones, quería tener algo propio. Y así empezamos con la granja de huevos. Yo había perdido mis trabajos. Estaba decepcionada, pero no en el mal sentido. Dije ‘por algo pasan las cosas, de repente (la actuación) no es lo mío’”, expresó.

María Grazia Gamarra es el nuevo rostro de Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Instagram/@mariasonrisa)

CASTING PARA AL FONDO HAY SITIO

La actriz vio la oportunidad de su vida cuando se enteró que Al Fondo Hay Sitio iba a volver a la pantalla chica. Sin conocer a ningún miembro de la producción, decidió presentarse y pedir un casting para integrar el elenco. En todo momento sintió el miedo de ser rechazada, pues no esperaba que recordaran su carrera artística en América TV.

“Le escribí a la persona que hace el casting, que no conozco y que no me conoce. Dije ‘¿qué pierdo? Le mando un WhatsApp. Si no me contesta, ya pues no me contesta’. Le puse ‘hola, qué tal. Te escribe María Grazia Gamarra, me encantaría que me hagas un casting’. Me respondió ‘Bacán, cuando hagamos casting te aviso’. Yo era consciente que había tanta gente, hay millones de chicas lindas y talentosas”, expresó.

Varios meses después, se comunicaron con la actriz para medir su talento. No obstante, María Grazia Gamarra cometió el bochornoso error de equivocarse de dirección. En lugar de asistir a los estudios de Santa Beatriz, se fue a Pachacamac a la hora pactada en compañía de su mejor amiga.

“Llegué a Pachamac, vi mi celular y leí que era en Santa Beatriz. Faltaban dos minutos. Le escribí (al chico del casting), le dije ‘me vas a matar, pero estoy en Pachacamac’. Le mandé mi ubicación. Dije ‘ya fue’. Me respondieron ‘no te preocupes, cualquier cosa te aviso’. Pucha, así es la vida, con pena”, sostuvo.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Cuando ya creía que todo estaba perdido, la producción de Al Fondo Hay Sitio se comunicó con María Grazia Gamarra para hacerle otro casting, resaltando en todo momento que se iba a realizar en el estudio de Santa Beatriz para que no cometiera el mismo error del pasado. Cuando llegó al lugar pactado, se encontró con Erick Elera.

“Mi casting era con él. Nunca hemos trabajado actuando, pero si lo conozco por El Gran Show. Es súper. Hicimos el casting y fue tan bacán, que en ese momento empezaron a chonguear de ‘ya está, queda’. Yo quería que me vieran. Si me llamaban, bacán, pero yo quería que me vean. Nunca había chambeado con ellos. Ahí me dicen ‘María Grazia, quedaste’”, contó emocionada.

“Esto lo cuento para que la gente se motive. A veces las oportunidades son así, uno las tiene que buscar. Ellos mismos me dijeron ‘María Grazia, te juramos por Dios que no te teníamos por acá’. Y obvio es así, el que la sigue la consigue. Es importante no esperar que te toquen la puerta”, agregó.

María Grazia Gamarra contenta con su personaje en Al Fondo Hay Sitio. (Foto: Captura)

