Lo bueno, lo malo y lo feo del fútbol peruano en el 2022

El bicampeonato de Alianza Lima, la eliminación de Perú de Qatar 2022 y la decaída de Paolo Guerrero fueron algunos de los sucesos que marcaron el 2022.

El 2022 fue un año bastante movido en el fútbol peruano con muchos sucesos, tanto de carácter positivo como negativo. Desde la eliminación de la selección peruana del repechaje previo al Mundial de Qatar 2022, pasando por el bicampeonato de Alianza Lima o la histórica campaña de Melgar de Arequipa en la Copa Sudamericana, y otros hechos adicionales que distinguieron este año.

De ahí que en esta nota te daremos a conocer todos los hechos destacados, positivos, negativos y los que dejaron de desear en el fútbol local:

LO BUENO

Bicampeonato de Alianza Lima

En la Liga 1 hubo un equipo que fue de menos a más y es Alianza Lima. Empezó el año con una racha irregular y, a la par de su pobre rendimiento en la Copa Libertadores con eliminación tempranera incluida, no pudo sostener un buen nivel, un hecho que favoreció a Melgar, que terminó adjudicándose el Torneo Apertura.

En la segunda mita del año, concretamente en el Torneo Clausura, el cuadro ‘blanquiazul’ llegó a un momento clave en que optó por un cambio de entrenador (salió Carlos Bustos e ingresó Guillermo Salas). Esto significó un giro radical en la situación del equipo, ya que consiguió ocho victorias en nueve partidos, logrando el segundo certamen de la temporada y, por consiguiente, un cupo en la gran final.

La Liga 1 2022 se definió en un duelo entre Alianza Lima y Melgar. Aquí el elenco ‘íntimo’ se impuso por un marcador global de 2-1. De esta manera, se consagró bicampeón nacional, tras su título en el 2021. Un logro que fue respaldado por los notables rendimientos de Hernán Barcos, Pablo Lavandeira y Yordi Vílchez como principales figuras.

Tras ganar 2-0 a Melgar en la vuelta, los de 'Chicho' Salas se quedaron con la copa 2022. (Video: GOLPERU).

Melgar en la Copa Sudamericana

Melgar fue el equipo peruano que mejor performance ofreció a nivel nacional e internacional. A pesar de que decayó en el tramo final de la Liga 1, esto se debió a que su foco estuvo principalmente en la Copa Sudamericana. El combinado arequipeño supo imponerse en un grupo en el que también estaban Racing Club de Argentina, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil. La primera posición obtenida por diferencia de goles frente a los ‘gauchos’ les dio el pase a los octavos de final.

En las etapas eliminatorias dejó fuera a otros importantes clubes como Deportivo Cali de Colombia, Inter de Porto Alegre de Brasil, hasta que en las semifinales perdió ante Independiente del Valle, equipo que se hizo con el trofeo de campeón. De todos modos, hacía un largo tiempo que un conjunto peruano no llegaba tan lejos a nivel internacional (la última vez fue Cienciano y su hazaña en la Copa Sudamericana 2003 y Recopa 2004). Asimismo, su delantero, Bernardo Cuesta, acabó como máximo goleador del certamen continental con ocho tantos.

Bernardo Cuesta fue el rostro visible de la hazaña de Melgar en la Copa Sudamericana con sus 8 goles. (Internet)

Fútbol femenino

Otro logro que se considera crucial en el fútbol peruano es el récord histórico que alcanzó la final de la Liga Femenina 2022. En el partido definitorio disputado entre Alianza Lima y Carlos A. Mannucci en el estadio de Matute acudieron 30 mil hinchas, algo nunca antes visto en el Perú, en donde el apoyo a la rama femenina del fútbol profesional es escaso. Pero se rescató la acogida que ha tenido en el público.

Juan Reynoso en la selección

Además, la llegada de Juan Reynoso para tomar el mando de la selección peruana significó un hecho sorpresivo para propios y extraños. Luego las frustradas negociaciones para renovar entre la FPF y Ricardo Gareca, el ‘Cabezón’ fue elegido para liderar un nuevo proyecto pensando en el Mundial del 2026.

Entre otras cosas, se destaca la labor del DT nacional con la visita a los clubes de la Liga 1, tanto a sus entrenamientos como a los partidos. Además de las listas selectivas con jugadores del medio local y una búsqueda constante de ampliar el universo de nombres, incorporando a nuevos rostros como Bryan Reyna, Piero Quispe, José Rivera, etc.

Y en cuanto a resultados, el saldo fue positivo: cuatro amistosos disputados, en los que obtuvo tres victorias (4-1 a El Salvador, 1-0 contra Paraguay y 1-0 frente a Bolivia) y una derrota (1-0 ante México).

Juan Reynoso busca potenciar la base que dejó Ricardo Gareca en l selección peruana y llevarla a un siguiente nivel. (FPF)

LO MALO

Repechaje mundialista

Es evidente que si un peruano piensa en un hecho negativo en el fútbol local este año es, sin duda, la eliminación de la ‘blanquirroja’ en el repechaje previo al Mundial de Qatar 2022 a manos de Australia. Y es que luego de haber pasado por momentos muy duros en las Eliminatorias Sudamericanas, el combinado patrio terminó en quinto lugar tras ganarle a Paraguay en el Estadio Nacional. Al mismo tiempo, rivales directos como Chile y Colombia no sacaron los mejores resultados y quedaron fuera.

A diferencia de otras ocasiones, la repesca se jugaba a partido único y en Qatar, escenario del Mundial. Los dirigidos por Ricardo Gareca tuvieron una planificación milimétrica con partidos amistosos incluidos en tierras españolas, aunque a la hora del cotejo contra los australianos ocurrió lo inesperado: los peruanos no mostraron un buen nivel y estuvieron imprecisos. Apenas gozaron de chances claras para anotar, por lo que la contienda se fue a los penales. En esta etapa, el arquero Andrew Redmayne se convirtió en la gran figura al detener un disparo (Alex Valera) y provocar el fallo de otro (Luis Advíncula), siendo el héroe de su selección y obteniendo el boleto mundialista.

Perú perdió en tanda de penales y le dijo adiós al Mundial Qatar 2022. (Video: ESPN).

Este suceso fue un golpe difícil de digerir para los propios futbolistas como para el comando técnico de Perú. Era la oportunidad para que fuera a la Copa del Mundo por segunda vez tras lo de Rusia 2018, pero se quedó en un sabor amargo.

Alejamiento de Ricardo Gareca

Ahora, como se mencionó líneas arriba, la salida de Ricardo Gareca también fue otro acontecimiento triste para el pueblo peruano. Y es que fue el principal artífice de varios éxitos de la selección peruana: podios en Copas Américas con final incluida el 2019, clasificación a Rusia 2018, a puertas de llegar a Qatar 2022 y la conformación de un plantel competitivo capaz de hacerle frente a cualquier rival.

Ricardo Gareca y el efusivo abrazo con los jugadores de la selección peruana que reflejaba su influencia en el equipo. (AFP)

Clubes peruanos en la Copa Libertadores

En el plano local, la participación de los clubes peruanos en la Copa Libertadores fue lamentable. La imposibilidad de pasar de fase de grupos se mantiene, ya que los tres grandes del Perú dejaron mucho que desear: Universitario de Deportes quedó eliminado en la fase previa por Barcelona de Ecuador. Sporting Cristal intentó competir, pero sufrió la falta de gol, terminando en el último lugar de su grupo con dos puntos. Por su parte, Alianza Lima vivió un momento oscuro: cayó terriblemente goleado por 8-1 ante River Plate de Argentina. Al final, quedó en el cuarto lugar de su grupo con un punto.

Retiro de Jefferson Farfán

Finalmente, el retiro de Jefferson Farfán se convirtió en la noticia de las última semanas. Sin embargo, para muchos era más una necesidad que un hecho novedoso, pues la ‘Foquita’ ya venía acusando problemas en su rodilla izquierda y su participación en el 2022 con Alianza Lima a tres partidos.

Lo lamentable fue esa situación, que sea la lesión que haya dejado al delantero fuera. Sin embargo, lo hizo a lo grande, pues pudo salir bicampeón nacional con el cuadro ‘victoriano’, un hecho resaltante a esta triste noticia, pues se trata de uno de los mejores jugadores peruanos de los últimos 20 años.

Jefferson Farfan anunció su retiro del fútbol | Instagram

LO FEO

Temporada de Paolo Guerrero

La carrera de Paolo Guerrero ha ido en picada de manera casi previsible. A sus 38 años, al igual que Farfán, los inconvenientes en su rodilla derecha no lo han dejado tranquilo. A raíz de la lesión que sufrió con el Inter de Porto Alegre, no ha vuelto a ser el mismo. Ni con la selección nacional ni en sus clubes. En la reciente temporada estuvo en Avaí FC, con el que jugó en 10 partidos, pero no pudo anotar.

Aún teniendo varias ofertas de por medio de Alianza Lima a mediados de este año, el ‘Depredador’ optó por seguir su carrera en el extranjero con el ‘León de la Isla’. Y su nivel no fue el esperado, sino más bien acabó en un fracaso para un jugador de su jerarquía. Por ahora, el exdelantero del Hamburgo está a la espera de encontrar un equipo. Su futuro es una incógnita, sobre todo por lo ofrecido en la reciente campaña.

El nivel de Paolo Guerrero dejó que desear este 2022 y buscaría su revancha el 2023. (Getty Images)

Disputa por derechos de tv

Para finalizar, un tema que parece no tener final y ha provocado una lucha intensa es la disputa por los derechos de televisión de la Liga 1. Existe una contienda entre algunos clubes y la FPF. Una lista de equipos pretende seguir con el Consorcio del Fútbol Peruano (GOLPERU), aunque el organismo nacional arregló con 1190 Sports, empresa chilena que tiene a TNT Sports dentro de su cartera, aunque en los últimos días se habló de la chance de que DirecTV Sports se haga con estos derechos. Por el momento, se desconoce cómo terminará este asunto, teniendo en cuenta que el torneo local empezaría a finales de enero y los clubes tampoco saben cuánto ingresarán por este concepto. Una serie que apunta a tener más capítulos.

