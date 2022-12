Liga 1: los futbolistas peruanos que retornaron del exterior el 2022

Jordan Guivin, Yoshimar Yotún, Aldair Fuentes y Matías Succar regresaron al fútbol peruano el 2022.

Fernando Pacheco regresó del Emmen de Países Bajos para jugar en Deportivo Municipal y Alianza Lima está cerca de repatriar a Christian Cueva. Como ocurre cada vez que un futbolista peruano regresa al torneo local tras una experiencia en el exterior, se genera un debate, mientras algunos lo ven como un retroceso en su carrera, otros creen que es una manera de volver a empezar para recuperar su nivel.

Este 2022, varios futbolistas nacionales pegaron la vuelta a la Liga 1. Hubo una gran diversidad de casos, algunos volvieron al equipo de sus amores tras una exitosa carrera afuera, otros con la intención de ganar continuidad, relanzar su carrera o, algunos tras quedar libres por problemas extra futbolísticos.

Yoshimar Yotún

El retorno de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal fue una de las bombas del mercado de pases de esta temporada. El volante de 32 años finalizó su contrato con Cruz Azul de México y estuvo un par de meses buscando opciones como jugador libre. Sin embargo, llegaron los partidos ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022, por lo que decidió firmar por los ‘celestes’ tras 7 años en el exterior.

Yoshimar Yotún se quedará en Sporting Cristal hasta 2024 (Club Sporting Cristal).

La intención de ‘Yoshi’ era reforzar al cuadro ‘cervecero’ por 6 meses y disputar la Copa Libertadores. No obstante, tras el repechaje extendió su vínculo hasta fin de año y el pasado jueves 22 de diciembre volvió a renovar, esta vez hasta 2024.

Este 2022, Yotún disputó 22 partidos con camiseta celeste el 2022, en los que marcó 2 goles y brindó 1 asistencia. El volante brindó chispazos de su calidad, pero sus constantes lesiones impidieron que ofrezca su mejor nivel. Estas provocaron su ausencia de los campos de juego, sobre todo en la última parte del año, ya que solo pudo jugar 7 partidos del Clausura.

Rodrigo Vilca

Rodrigo Vilca llegó a Universitario de Deportes a préstamo desde Newcastle United de Inglaterra, donde no tuvo oportunidades y venía jugando en el equipo Sub 23. El volante de 23 años despertó mucha ilusión en la afición ‘crema’ debido al buen nivel que mostró en Deportivo Municipal, pero su rendimiento no fue el esperado.

Rodrigo Vilca solo pudo marcar un gol en Universitario (Líbero).

En total disputó 21 partidos en los que anotó 2 goles y dio 1 asistencia. Debido a la presencia de jugadores como Piero Quispe o Hernán Novick, jugó principalmente como volante por izquierda, cuando su posición natural es de enganche. Tras finalizar la campaña los ‘merengues’ no renovaron su cesión y deberá volver a las ‘Urracas’, donde tiene contrato hasta junio de 2024.

Jordan Guivin

Jordan Guivin fichó por Universitario para afrontar el Torneo Clausura, su llegada se dio en condición de préstamo por un año, procedente de Celaya de la Liga Expansión de México (ascenso), donde tiene contrato hasta diciembre de 2024. El volante de 24 años tuvo continuidad en el cuadro azteca, ya que disputó 16 partidos en los primeros meses de 2022. Sin embargo, quiso cumplir una promesa a su abuelo y dejó en claro que no veía este fichaje como un retroceso en su carrera.

Guivin fue titular indiscutible para el técnico Carlos Compagnucci, jugando 16 de los 18 partidos y marcando 2 goles. Su vínculo es hasta junio de 2023, por lo que disputará el Apertura y fase previa de la Copa Libertadores ante Cienciano. Pese a su buen rendimiento, aún no ha sido convocado por Juan Reynoso a la selección peruana.

Guivin continuará en Universitario la próxima temporada (Internet).

Matías Succar

Matías Succar fichó por Carlos A Mannucci tras rescindir contrato con LASK Linz de Austria, equipo por el cual fichó tras su destacado paso por Deportivo Municipal el 2020. El delantero de 23 años llegó como refuerzo en el Clausura, ya que la primera parte del año estuvo cedido en FK Teplice de República Checa, donde solo pudo jugar un partido en todo el 2022.

Con el cuadro trujillano disputó 17 partidos y marcó 3 goles, siendo titular indiscutible en el equipo del técnico Jorge Pautasso. Fue convocado por Juan Reynoso a los microciclos de la selección peruana, aunque no para los amistosos.

Cristian Benavente

Cristian Benavente tuvo su primera experiencia en el fútbol peruano luego de fichar por Alianza Lima este 2022. El ‘Chaval’ venía de un año sin jugar tras rescindir contrato con Pyramids de Egipto. Su temporada en el equipo ‘blanquiazul’ tuvo altibajos, ya que en algunos partidos demostró su jerarquía como el golazo de tiro libre a Mannucci en el debut o ante Municipal tras una jugada individual desde la mitad de la cancha, aunque en otros pasó desapercibido, sobre todo en Copa Libertadores y los clásicos ante Universitario de Deportes.

El peruano-español cerró la temporada con 30 partidos disputados, en los que marcó 6 goles y brindó 2 asistencias. Perdió protagonismo tras la salida de Carlos Bustos y una lesión le impidió jugar la final ante FBC Melgar. Aun así, su rendimiento fue suficiente para renovar por un año más.

Cristian Benavente marcó uno de sus mejores goles ante Deportivo Municipal. (GOLPERU).

Aldair Fuentes

Aldair Fuentes retornó a Alianza Lima tras una temporada y media en Fuenlabrada de España, donde aún tiene contrato hasta 2025. El futbolista de 24 años llegó en condición de préstamo hasta junio de 2024.

Esta campaña disputó 21 partidos, ingresando desde el banco de suplentes en la mayoría de los caos y alternando como defensa central o volante. Perdió relevancia con la llegada del ‘Chicho’ Salas, ya que no disputó los últimos 8 partidos del curso.

Andy Polo

Andy Polo regresó a Universitario de Deportes luego de que el Portland Timbers de la MLS le rescindió contrato tras hacerse pública la denuncia de su esposa por violencia familiar. Tuvo un gran debut, marcando un golazo en el último minuto para la victoria 2-1 sobre Ayacucho, pero su nivel fue bajando paulatinamente.

Golazo de Andy Polo para remontada de Universitario ante Ayacucho FC por Liga 1. (GOLPERU).

En total disputó 28 partidos en los que anotó un gol y brindó dos asistencias. Fue convocado por Juan Reynoso para los amistosos con El Salvador y México en Estados Unidos, pero una lesión lo desafectó. Jean Ferrari anunció que tomarían medidas si se confirmaba la agresión a su pareja, pero cuando la justicia norteamericana sentenció que era culpable y le ordenó pagar una multa, el futbolista no recibió ninguna sanción del cuadro ‘crema’.

Paolo Hurtado

Paolo Hurtado retornó a Alianza Lima tras casi 10 años en el exterior. Su último equipo fue Unión Española, donde no tuvo muchas chances debido a sus lesiones. El ‘Caballito’ llegó con poca continuidad y le costó adaptarse al equipo de Guillermo Salas, por lo que solo disputó 7 partidos en la temporada y nunca completó los 90 minutos.

Pese a que tenía contrato por una temporada más, rescindió su vínculo con el cuadro de La Victoria y firmó por Cienciano del Cusco, donde afrontará la Copa Libertadores la próxima temporada.

Paolo Hurtado cumplió el sueño de campeonar con Alianza, aunque tuvo muy poco protagonismo (Instagram paolohurtado16).

Fernando Pacheco

Fernando Pacheco retornó a Sporting Cristal tras dos años en el fútbol brasileño entre Fluminese y Juventude. El extremo de 23 años solo estuvo un par de meses, en los que disputó 11 partidos, dio dos asistencias y no marcó goles, antes de volver al exterior, para firmar por FC Emmen de los Países Bajos. Ahora fue cedido a préstamo a Deportivo Municipal para la temporada 2023.

