Carlos Zambrano rompió el silencio tras su salida de Boca Juniors: “Fue totalmente raro”

Carlos Zambrano habló de su salida de Boca

De la noche a la mañana, Carlos Zambrano armó las valijas y se fue de Argentina. Cuando parecía que el peruano iba a ser considerado por Hugo Ibarra para afrontar una nueva temporada en el plantel xeneize, un supuesto acto de indisciplina llevó a que el cuerpo técnico prescindiera del defensor de 33 años que retornó a su país. Durante el arribo a Lima, dialogó con algunos periodistas locales.

“Fue totalmente raro. Me sorprendió todo lo que pasó. Pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos. O sea, rompimos contrato mutuamente. Creo que me voy tranquilo”, fueron las primeras palabras que emitió Zambrano, que había llegado a la Ribera a principios de 2020, justo después de que asumiera la actual directiva boquense.

En tanto, remarcó: “Siempre fui leal. Al final, la prensa argentina siempre va a hablar, bien o mal, siempre habla. Además sin pruebas. Pero bueno, qué se puede esperar. Ustedes saben cómo se maneja todo esto. Así que de mi parte me quedo tranquilo, siempre fui leal con todos, directo. Eso me deja tranquilo a mí”.

Carlos Zambrano celebró cinco títulos con Boca Juniors.

Cabe recordar que en el último tiempo el Kaiser había sido protagonista de dos episodios que generaron controversia en el Mundo Boca. Primero formó parte del trío de intoxicados previo a un partido contra Newell’s por la liga local, y luego en el entretiempo de un encuentro disputado en cancha de Racing en el que se tomó a golpes de puño con Darío Benedetto. Ambas cuestiones le restaron crédito, aunque siempre volvió a ser tenido en cuenta por los entrenadores de turno.

“Ya está todo bien, terminamos en buenos términos. Rescindimos mutuamente y todo OK. ¿Que me voy campeón? Sí, se podría decir. Lo positivo y que hay que resaltar, que me voy como campeón, así que me quedo tranquilo”, fue la frase con la que concluyó el diálogo el hombre de la selección peruana que ahora es pretendido por Alianza Lima, club con el que se identifica y donde nunca jugó.

El ex Schalke 04, Rubin Kazan, Dinamo Kiev y Basilea, se marchó del Xeneize con cinco títulos: la Superliga 2019/2020, la Copa de la Liga 2020 y 2022, la Copa Argentina 2019/2020 y la Liga Profesional 2022. “Alianza Lima siempre fue importante para mí. Vamos paso a paso y veremos qué pasa. Mi deseo de jugar en Alianza lo he tenido desde pequeño, pero no hay nada concreto por el momento”, cerró. Por su parte, en Córdoba surgió el rumor de que Zambrano podría ser solicitado por Talleres, que será dirigido por Javier Gandolfi y no disputará copas internacionales la próxima temporada.

