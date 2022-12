Alianza Lima: ¿Pablo Sabbag llegará al debut en la Liga 1 2023?

Pablo Sabbag es el nuevo refuerzo de Alianza Lima, llegó procedente de La Equidad.

El atacante de Alianza Lima, Pablo Sabbag, no participó del partido amistoso ante Cienciano el viernes 30 de diciembre debido a una lesión en el codo derecho. Tras los estudios médicos se determinó la gravedad y el tiempo de recuperación del delantero.

El delantero colombiano sufrió un golpe en uno de los entrenamientos del equipo. Luego que se le realizó una radiografía se descartó una fractura y se colocó una férula en la zona afectada. Se prevé que el proceso de recuperación será de dos semanas de terapia ala espera de la evolución.

Alianza Lima debutará ante Atlético Grau en calidad de visitante en la primera fecha de la Liga 1 2023 que se inicia el 21 de enero. El tiempo de recuperación pone en duda su participación en el estreno del cuadro ‘blanquiazul’. El ariete se perderá el partido de presentación de la ‘Tarde Blanquiazul’ y posiblemente el amistoso internacional ante Atlético Nacional de Colombia del 14 de enero. Dependerá de cómo responda al tratamiento.

El técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas tiene disponibles a Hernán Barcos y Juan Pablo Goicochea como alternativas en ataque en el equipo de La Victoria.

Lesionados en Alianza Lima

Diferentes jugadores de Alianza Lima se lastimaron durante los trabajos de la pretemporada y están en proceso de recuperación. El primero que se lesionó fue Bryan Reyna y no fue no tomado en cuenta en ninguno de los dos amistosos que disputaron los ‘blanquiazules’ contra Agremiados y Cienciano.

Santiago García, Gino Peruzzi y Franco Zanelatto presentan sobrecarga muscular y en los próximos días se irán sumando a los trabajos junto a sus compañeros. No estuvieron ante el cuadro cusqueño por precaución.

Yordi Vílchez también fue unos de los ausentes en los partidos de práctica debido a una lesión en el peroné y está a la espera de evolución al tratamiento. El defensa dio detalles de su dolencia.

“Tengo una pequeña fisura en la cabeza del peroné y esperar al lunes (2 de enero) para empezar progresivamente. Hasta ahora todo bien, es más por precaución. El día lunes voy a empezar. Si no me duele, iremos de manera progresiva, si me duele tendré que esperar unos cuantos días más. La molestia empezó la semana pasada, creo que cuatro días antes del partido contra Agremiación”

Además, Vílchez opinó sobre la posible llegada de Carlos Zambrano al equipo. “No sé, se dicen muchas cosas ahora último (Sobre Zambrano). En realidad no sé, igual le pertenece a Boca Juniors y no sé todavía nada de eso. Tenemos la ilusión de repetir por tercera vez consecutiva este campeonato y esperemos que así sea”, declaró al final de los entrenamientos.

Yordi Vílchez habló sobre su lesión en el peroné. | TV Perú

Amistoso ante Cienciano

Alianza Lima venció 1-0 a Cienciano en el estadio Alejandro Villanueva y sumó su segundo triunfo en amistoso de la pretemporada. El gol de la victoria lo marcó Óscar Pinto, el extremo de 20 años.

Anteriormente, vencieron 9-0 a Agremiados con dobletes de Pablo Sabbag, Hernán Barcos y Mauricio Arrasco y también anotaron Pablo Lavandeira, Jairo Concha y Gino Peruzzi.

