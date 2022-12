Alianza Lima: Yordi Vílchez se refirió a la gravedad de su lesión en el peroné

El defensor peruano renovó su vínculo con los 'íntimos'. (Twitter: @ClubALoficial)

Yordi Vílchez no fue tomado en cuenta en los entrenamientos de Alianza Lima y tampoco los amistosos que disputó en la semana, debido problemas físicos. El defensor se refirió al diagnóstico y el proceso de recuperación de su lesión.

El zaguero de 27 años, reconoció que dependerá de una próxima evaluación para determinar su regreso a los entrenamientos con normalidad. “Tengo una pequeña fisura en la cabeza del peroné y esperar al lunes (2 de enero) para empezar progresivamente. Hasta ahora todo bien, es más por precaución. El día lunes voy a empezar. Si no me duele, iremos de manera progresiva, si me duele tendré que esperar unos cuantos días más. La molestia empezó la semana pasada, creo que cuatro días antes del partido contra Agremiación”.

Además, Vílchez habló sobre la posibilidad de que el defensor peruano Carlos Zambrano llegué al club de La Victoria: “No sé, se dicen muchas cosas ahora último. En realidad no sé, igual le pertenece a Boca Juniors y no sé todavía nada de eso”.

Además, el zaguero reveló que algunos compañeros también sufrieron lesiones, pero también, narró que Gabriel Costa tuvo minutos de juego en el amistoso ante Cienciano. “Pablo Sabbag se lesionó creo, Santi no está jugando todavía y Costa sí entró ahora un ratito. Son jugadores de experiencia y esperemos que les vaya muy bien”.

Finalmente, el central peruano declaró que están confiados de que podrán conseguir el tricampeonato: “Tenemos la ilusión de repetir por tercera vez consecutiva este campeonato y esperemos que así sea”.

El exjugador de Cusco FC destacó en la anterior temporada. Participó en 40 partidos, anotó un gol, brindó cuatro asistencias y sumó 3.337 minutos en el campo de juego.

La defensa ‘blanquiazul’ 2023

Alianza Lima comenzó su pretemporada de cara a su participación en la Copa Libertadores y en la Liga 1. La directiva de los ‘íntima’ consiguió realizar fichajes para armar un plantel competitivo. Una de las zonas que más movimientos tuvo fue el sector defensivo.

Uno de sus primeros fichajes fue Santiago García, que llegó procedente de La Calera del fútbol chileno. El defensor argentino tuvo una regular participación en el ‘cemento rojo’, en donde jugó 18 encuentros y fue titular en todos esas ocasiones.

Otra de sus refuerzos fue Edinson Chávez, que arribó tras su paso por Ayacucho FC. El futbolista de 29 años fue contratado para darle rotación en el puesto del lateral derecho, que el titular es Gino Peruzzi. El jugador nacional fue campeón del fútbol peruano en cuatro ocasiones (2012, 2014, 2016 y 2018) con Sporting Cristal.

Asimismo, pudieron renovar a tres piezas fundamentales en esa zona. Uno de ellos fue Vílchez, quién anotó uno de los goles en la final de la campaña anterior. Pablo Míguez también continuará vistiendo los colores del cuadro victoriano por un año más. Ricardo Lagos se quedará para seguir siendo el dueño de la banda izquierdo y seguir aportando con su gran nivel.

Por último, en esa zona del campo hubo bastantes salidas. Oslimg Mora y Fabio Rojas dejaron a los ‘íntimos’ para ser contratados por Atlético Grau. En esa misma línea, Jefferson Portales fue prestado a Carlos Mannucci en busca que tenga más minutos. El último que ya no pertenece al equipo es Christian Ramos, que hasta el momento no ha conseguido un nuevo club.

