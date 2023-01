Brunella Horna y Richard Acuña se casarían el sábado 7 de enero, según ‘Instarándula’. (Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña se iban a dar el tan ansiado ‘Sí, acepto’ el 17 de diciembre; sin embargo, la crisis política que enfrentó el país a inicios del mismo mes ocasionó que suspendan su boda. Tras ello, la conductora lamentó que su matrimonio no se lleve a cabo en la fecha pactada y señaló que su decisión fue por un tema de empatía por todo lo que estaba sucediendo en el Perú.

Si bien, los conflictos a nivel nacional no han acabado, la presentadora ya habría pensado en poner en marcha nuevamente los preparativos para su boda. Y es que, el portal de ‘Instarándula’ difundió imágenes del lugar donde se llevaría a cabo la fiesta de la feliz pareja y revelado el día que ambos estarán en el altar.

A través de las historias de Instagram de la página de Samuel Suárez, se ven las fotos de un local en plena preparación. En las fotografías se puede apreciar que el recinto cuenta con un jardín muy amplio y se está construyendo un escenario que incluye una larga pasarela por donde ingresarían los flamantes esposos.

“’Samu’ te envío fotos de cómo va quedando el local para el matrimonio de Brunella, es el 7 (de enero)″, escribió la usuaria que envió las imágenes. Aunque el periodista ha precisado que dicha información no está confirmada, señaló que sería muy raro que Brunella Horna y Richard Acuña festejen su boda este fin de semana por la poca atención mediática que tendría debido a la falta de los programas de espectáculos.

“Me he quedado en shock porque uno, no van a tener la atención mediática que nosotros pensamos que podían tener, ya que muchos de los programas actualmente de espectáculos se encuentran de vacaciones y yo me imaginé que Brunella y Richard en el fondo también buscaban esa atención mediática que le puede beneficiar a él, dijo Samuel Suárez.

Hasta el momento, ni la modelo ni el empresario han dado mayor información acerca de su matrimonio, pero fue la misma Brunella Horna quien aseguró que este 2023 iba a casarse con su pareja. “Mi boda, lo primero que se viene para el 2023 es mi boda, ya lo verán (risas). Y en el aspecto laboral, no sabemos, en televisión nunca se sabe, no he firmado nada todavía”, dijo la rubia hace algunos días.

Brunella Horna podría dar el 'Sí, acepto' este sábado. (Instagram)

