Rodrigo Cuba y su emotivo mensaje a Ale Venturo: “Cuando más te necesité, siempre estuviste ahí”

Rodrigo Cuba usó su red social para despedirse del 2022, reviviendo los duros y difíciles momentos que le tocaron vivir. Este mensaje fue comentando por Ale Venturo, su actual pareja y madre de una bebé que viene en camino. La joven emprendedora resaltó lo mucho que lo amaba, y el deportista no dejó de contestarle.

“Un año intenso y que nos enseñó un millón de cosas, por más risas juntos. Te amo muchísimo”, escribió Ale Venturo en la publicación de Rodrigo Cuba.

El futbolista no solo reafirmó su amor por ella, también le agradeció por haber estado con él en los momentos más difíciles de su vida.

“Ale Venturo, cuando más te necesité, siempre estuviste ahí, te amo más amor”, contestó Rodrigo, quien rehizo su vida tras separarse de Melissa Paredes, a causa de un ampay de la modelo con el bailarín Anthony Aranda.

La dura reflexión de Rodrigo Cuba

El deportista despidió el 2022 recordando los momentos más duros que le tocó pasar. Como se recuerda, Rodrigo Cuba y Melissa Paredes perdieron la custodia de su hija a raíz de sus constantes denuncias. La pequeña estuvo al cuidado de la abuela materna hasta que los exesposos solucionaron sus problemas legales. Hoy en día, la relación entre los padres es mucho mejor, así lo han expresado en varias oportunidades y lo dejan ver en sus redes sociales.

“Este año ha sido una montaña rusa de emociones, he conocido la tristeza más profunda, esa que te ahoga. Pero también me enseñaste la felicidad máxima. Te agradezco por lo bueno, lo malo, las alegrías, las lágrimas y porque me demostraste que tengo una familia que me ama y amo”, indicó.

También le dedicó unas palabras a su hija que viene en camino. “Vamos por un 2023, donde vas a llegar tú, a completar nuestra familia, por más días a tu lado, por seguir juntos y por ser mejor persona día a día. Gracias a todos por estar siempre presentes por aquí a lo largo del año. Feliz Año Nuevo”, finalizó.

Al igual que Rodrigo Cuba, Melissa Paredes también hizo una reflexión sobre su 2022, señalando que había sido el peor de su vida, y que no se lo deseaba a nadie.

“Para mí este año ha sido el peor de mi vida, sinceramente. Si te lo resumo, así es, no lo volvería a repetir por nada del mundo, no se lo deseo a nadie. Estar alejada de mi hija es lo peor que me ha pasado. Quisiera dejarlo bien atrás, y empezar el 2023 como lo voy a empezar, al lado de mi hija y con nuestras aspiraciones, propuestas y esperanzas”, indicó Melissa Paredes a Infobae, que ha sido voceada como la tercera conductora del nuevo programa de Panamericana TV, Préndete.

