Rafael López Aliaga: Reacciones de los usuarios en TW tras despidos masivos en la Municipalidad de Lima

Municipalidad de Lima. (Andina)

El 1 de enero Rafael López Aliaga tomó juramento como electo alcalde de la Municipalidad de Lima. Durante su alocución, el burgomaestre habló sobre las reformas que la comuna tomará a fin de fortalecer a la institución. Sin embargo, este 2 de enero se reveló que se había ejecutado el despido de trabajadores de manera masiva.

Durante una conferencia de prensa, realizada en horas de la mañana, la autoridad edil informó que existen más de 13 mil trabajadores del municipio que serían fantasmas y que el día que hicieron la transferencia de la municipalidad, se enteró que el exalcalde Miguel Romero habría dado la orden para contratar a 4 mil personas bajo contratación indefinida, pese a las grandes deudas que tiene la comuna limeña.

Ante esta situación, la ciudadanía y algunos trabajadores reaccionaron tras la medida de fuerza que acaba de tomar el actual alcalde de Lima como primera gestión.

“Están despidiendo a la gente en la puerta”, escribió en su cuenta de Twitter, Alejandro Carrasco Moya. Ante esto, algunos usuarios y seguidores le respondieron.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga prometió eliminar los peajes, pero ahora asegura que tendrá que renegociar los contratos

Reacciones ante los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.





Reacciones ante los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

Reacciones ante los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

Reacciones en Twitter

A través de la plataforma digital, muchos usuarios criticaron el accionar de Rafael López Aliaga y otros lo respaldaron.

“La reducción de personal en la municipalidad de Lima, a cargo de Rafael López Aliaga, significará un ahorro de 103 millones de soles que serán destinados a acciones sociales como ollitas comunes, agua, etc. #LimaPotenciaMundial”, escribió un seguidor.

Reacciones tras los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

“13,500 empleados fantasma en la municipalidad de Lima según Rafael López Aliaga; el lunes 7am dará a conocer detalles. Que pena Muñoz”, anotó otro usuario.

Reacciones tras los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

“El nuevo alcalde de Lima, haciendo gala de su estupidez y brutalidad anuncia en los medios que “descubrió” que desde el 2020 se pagaron sueldo a cientos de empleados fantasmas en la Municipalidad de Lima. El alcalde saliente lo corrige y aclara que por pandemia trabajaron on line”, manifestó un ciudadano.

Reacciones tras los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

“¿Más de 13,000 Trabajadores fantasmas en la municipalidad de Lima? Denuncia se oficializará después del 01 de Enero con la asunción de nuevo alcalde Rafael López Aliaga”, expresó un seguidor.

“López Aliaga juramentó y lo que hay detrás es que miles de trabajadores de diferentes áreas de la Municipalidad de Lima (CAS, SP y terceros) se quedan sin trabajo. Cada nueva gestión municipal se hace un despido arbitrario masivo, tanto con los contratados como locadores”, dijo.

Reacciones tras los despidos masivos en la Municipalidad de Lima.

¿Qué dijo Rafael López Aliaga sobre las contrataciones en la Municipalidad de Lima?

“Yo la fe la he perdido. El primer día que vine a la Municipalidad de Lima me di con la sorpresa que en simultáneo de estar la Comisión de Transferencia, el mismo día que llegamos se estaba convocando a tener contratos con tiempo indeterminado a más de 3 000 a 4 000 personas. Entonces ese fue el motivo por el cual yo pedí parar toda la transferencia y hablar a solas con el alcalde Romero y decirle que así no juega Perú. Si tú juegas limpio yo juego limpio. Le pedí respuestas y por qué justo hoy que estamos en plena transferencia contratas a personal y no supo qué decirme”, expresó el actual alcalde.

SEGUIR LEYENDO