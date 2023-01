Rafael López Aliaga prometió eliminar los peajes, pero ahora asegura que tendrá que renegociar los contratos

El alcalde Rafael López Aliaga retrocedió en su propuesta sobre los peajes.

Rafael López Aliaga ofreció hoy su primera conferencia de prensa como alcalde de la Municipalidad de Lima Metropolitana. Esto sirvió como ocasión para presentar a su equipo de gerentes en diversas áreas y para detallar cómo encontró la comuna tras la gestión de su predecesor Miguel Romero Sotelo, quien habría dejado una grave irregularidad: la contratación de cuatro mil trabajadores fantasmas.

Sin embargo, lo que llamó más la atención es que el alcalde López Aliaga retrocedió en una de sus promesas más emblemáticas cuando estuvo en campaña electoral el año pasado: la eliminación de los peajes.

“Nos sentaremos a negociar con los actuales concesionarios que lamentablemente han logrado lauros a nivel internacional en contra de la población de Lima, más aún sabiendo que los concesionarios están manchados de corrupción”, respondió.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga presentó las medidas para sus primeros 100 días en la Municipalidad de Lima

El burgomaestre de la capital añadió que si bien no tiene esa facultad, tomará “otras vías de acción” en lugar de la nulidad. Manifestó que su gestión ha obtenido opiniones legales, por lo que evaluará nuevas medidas, entre ellas la búsqueda de rutas alternas. “Otra ruta de acción es ir al fuero penal, donde está avanzando el tema de corrupción, sobre todo de la señora [Susana] Villarán”, sostuvo.

Rafael López Aliaga con su plana de gerentes de diversas áreas.

“El costo de peajes sigue en aumento, esto ya perdió todo equilibrio financiero. Vamos a sentarnos primero, porque en este periodo han ganado lauros a su favor y no queremos meter la pata”, apuntó.

El alcalde López Aliaga anotó que buscará que los peajes regresen a la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima S.A (Emape). Sin embargo, hay que precisar que la ley 3090 declaró, en 2018, que el alcalde de Lima ya no tiene competencia en transporte.

Dicha tarea le corresponde ahora a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Promesa incumplida

Recordemos que López Aliaga fue uno de los más feroces críticos de los peajes. Es más, el también líder de Renovación Popular señaló días después de haber sido elegido como alcalde de Lima que los contratos de los peajes serían anulados si no cumplían con los pedidos en beneficio de la población.

De esta manera, exigió a Rutas de Lima y Línea Amarilla a que el precio de los peajes y terminar obras para descongestionar el tráfico vehicular.

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘O ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo, en Puente Piedra, terminan la Prialé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo en Exitosa el 4 de octubre de 2022.

Peaje en Lima.

Te puede interesar: Rafael López Aliaga detectó 4 mil contrataciones sospechosas de la anterior gestión

Un par de meses atrás, específicamente en junio del año pasado, López Aliaga le señaló durante una entrevista a la periodista Mávila Huertas lo siguiente: “No más peajes te digo, los peajes regresan a Emape por más que les duela. Yo no pacto con los corruptos y esto es lo que me libera”.

Lista por cumplir

El alcalde López Aliaga tendrá hasta el 2026 para cumplir todas la promesas hechas durante su campaña electoral, en materia de seguridad ciudadana, transporte, lucha contra la pobreza, entre otros ejes. Entre lo primero es que prometió cobrar solo “10 soles” si era elegido burgomaestre.

De acuerdo al decreto supremo n.º 413-2019-EF, al alcalde de Lima le corresponde una remuneración mensual de 15 mil 600 soles. Pero López Aliaga se comprometió a recibir mensualmente una suma simbólica al ocupar el cargo.

“He entrado para servir a mi pueblo, yo no quiero recibir un sueldo, quiero recibir algo simbólico. Solo 10 soles para que no me saquen de la carrera electoral, pero no me interesa la plata”, expresó. Aquí hay otras ideas que deberá cumplir:

1. Comprar 10 mil motos que tendrán GPS, en las que policías y serenos harán patrullaje contra la delincuencia.

2. Instalación de comisaría mayores con personal de la PNP, Poder judicial y Fiscalía.

3. Gestionar un crédito de mil millones de dólares para desarrollar sus proyectos durante su gestión municipal.

4. Hambre cero y terminar con la anemia de los niños con la entrega de cajas de alimentos.

5. Construcción de 30 reservorios de agua para dotar de este servicio a dos millones de limeños.

6. Teleféricos urbanos para conectar San Juan de Lurigancho, Independencia, Comas y Carabayllo.

7. Conexión subterránea del Metro de Lima para unir Villa El Salvador y Puente Piedra.

8. Tranvía universitario de San Martín de Porres a Carabayllo y tren de pasajeros Chosica-Callao.

9. Convertir a Lima en potencia mundial.