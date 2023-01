Magaly Medina y María Pía Copello presumen su amistad y pasan Año Nuevo juntas en un yate

El Año Nuevo de Magaly Medina y Maria Pía Copello en Miami. Instagram

Magaly Medina y María Pía Copello han demostrado que no solo hacen colaboraciones juntas para sus redes sociales, también tienen una gran amistad. Tanto es así que no dudaron en pasar Año Nuevo reunidas, con sus respectivas familias. Las conductoras de TV celebraron la llegada del 2023 en Miami, en un yate.

La encargada de publicar las fotos y videos fue exconductora de Esto es Guerra. Aquí la recordada animadora infantil se muestra con su núcleo familiar, conformada por el empresario Samuel Dyer y sus tres hijos. En otra imagen se le ve con la periodista, quien luce un impecable y glamouroso vestido lila.

Para esta ocasión, Maria Pía Copello eligió un vestido corto en tonos dorados, con pronunciados escotes. Ambas sonrieron y disfrutaron del momento con los presentes.

Estas imágenes lograron generar la reacción de los seguidores de la influencer. Muchas la felicitaron por su amistad, mientras que otros le pidieron que tenga cuidado con Magaly Medina y recordaron su enemistad con Jessica Newton.

Magaly Medina y María Pía Copello pasaron Año Nuevo juntas.

Hasta el momento, la conductora de TV no ha publicado nada sobre esta reunión. Sin embargo, no dudó en aconsejar a sus seguidores tras dar su cábala de Año Nuevo. Magaly Medina contó que ella siempre come 12 uvas un minuto antes de la media noche. “No le pongas todas tus energías de que las uvas te van a hacer milagros. Lo que me pongo son realmente metas, por las que yo trabajaré para cumplir y alcanzarlas”, aclaró la periodista.

La popular Urraca pidió a sus fans que se esfuercen para que sus deseos se cumplan. De lo contrario, “no habrá uva ni poción mágica que te lo consiga”.

Magaly Medina contó a sus seguidores la única cábala que hace en la celebración de Año Nuevo. Instagram

¿Qué pasó con la amistad de Magaly Medina y Jessica Newton?

Las figuras de TV pregonaban su amistad en las redes sociales cada vez que podían. Ambas familias compartían muchos momentos juntos. Tanta era la buena relación que Magaly Medina fue elegida para ser madrina del primogénito de Deyvis Orosco con Cassandra Sanchez de Lamaadrid. Hasta que ocurrió un quiebre.

La periodista cuenta que nunca se le permitió visitar al hijo del cantante. Mientras que los padres señalaron que la periodista expuso un video en TV nacional que nunca fue autorizado, no respetando la privacidad que querían conservan de su bebé.

En una edición pasada, la conductora de ATV se burló de la segunda pedida de mano que le hizo Deyvis Orosco a la madre de su hijo, asegurando que solo era parte del show. Jessica Newton, por su parte, escribió: “El silencio muchas veces es la mejor respuesta”. Desde aquel momento, las figuras se lanzan uno que otro dardo cuando se les presenta la ocasión.

Magaly Medina critica a Jessica Newton por hablar de su esposo: “Tú deberías ponerle un detective a Deyvis”. (ATV)

