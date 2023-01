Gerenta de la MML investigará a trabajadores fantasmas que no laboraron durante la pandemia

Las autoridades elegidas en las elecciones que se realizaron en octubre del 2022 para los municipios locales, provinciales y gobiernos regionales ya han asumido sus cargos y vienen trabajando en los principales retos que deberán afrontar con prioridad.

Este lunes 2 de enero, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga brindó una conferencia de prensa, junto a su equipo de funcionarios, para brindar mayores detalles acerca de las primeras acciones que ejecutarán en la comuna capitalina.

Una de las gerentas de la nueva gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), Maritza Casaverde anunció el inicio de una investigación para determinar el caso de los empleados que no acudieron a trabajar a causa de lo que determinó como “pseudopandemia” de la COVID-19.

“Hemos evidenciado que en muchas áreas ha habido personal contratado que no asistía a laborar, que por la pandemia, seudopandemia, no han sido verificados ni por médicos ocupacionales en el momento. Estoy trabajando en esto para que más adelante el alcalde tenga una información exacta al respecto, de gente fantasma que no ha ido a laborar a la entidad”, precisó durante su intervención en la conferencia de prensa.

Por su parte, López Aliaga indicó que ha solicitado a la Contraloría General de la República que realice una intervención inmediata a fin de revisar los casos identificados por su equipo de trabajo. “Pueden haber más locadores fantasmas. La COVID-19 como argumento para un comunicado no firmado por nadie, con el membrete de la municipalidad está fuera de lugar”, puntualizó.

Anuncian reducción de personal

Maritza Cazaverde señaló que entre el 2018 y el 2022, la gestión anterior a cargo en la MML, generó un incremento de S/ 156 millones al año en la planilla, al pasar de S/ 283 millones a S/ 439 millones en pago de salarios.

En ese sentido, el equipo liderado por López Aliaga indicó que procederán con la reducción del personal en la MML para generar un ahorro anual de S/103 millones, sin precisar el número de trabajadores que serían desvinculados del municipio.

Anuncian reducción de personal en la MML.

Gestión anterior rechazó afirmaciones

Antes de asumir el cargo de alcalde de Lima, Rafael López Aliaga expresó que tras una investigación encontró presuntos “empleados fantasma”, que cobraban un sueldo en la MML pero no prestaban ningún tipo de servicio.

“Son S/200 millones aproximadamente que en vez de llegar al pueblo, se iban a los bolsillos de gente que no existe y solo se aparecía para cobrar”, había expresado en el mes de diciembre.

En respuesta, la gestión de Miguel Romero Sotelo rechazó las acusaciones e indicó que no se puede calificar de “trabajadores fantasma” a servidores que se contagiaron con la COVID-19 y los que pertenecen a la población de riesgo que tuvieron que realizar sus actividades bajo la modalidad del trabajo remoto.

“Las expresiones públicas del próximo alcalde no son concordantes con el clima cordial que ha primado en las reuniones de las comisiones de transferencia, las mismas que se han dado en un marco total de transparencia y máxima apertura, de acuerdo a la norma emitida para tal fin por la Contraloría General de la República”, indicó la administración saliente en un comunicado emitido el 30 de diciembre.

Comunicado de la gestión de Miguel Romero el pasado 30 de diciembre del 2022.

