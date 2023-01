Agua Dulce, la playa favorita de los limeños para pasar el Año Nuevo

Aglomeraciones y desorden en playa Agua Dulce.

La playa Agua Dulce se ha convertido en un gran lugar de esparcimiento, sobre todo para celebrar fiestas Navideñas. Este 1 de enero, iniciando el 2023, decenas de personas de distintos distritos de Lima, llegan hasta este balneario ubicado en el distrito de Chorrillos para disfrutar del verano en familia y amigos.

Para llegar hasta esta playa limeña, se tiene que ir a través del Circuito de Playas de la Costa Verde, con dirección al distrito de Chorrillos. Alrededor del balneario se encuentran restaurantes, donde se pueden adquirir diferentes platos marinos, elaborados con productos frescos que son traídos directamente por los pescadores de la zona, ya que cerca está la playa Los Pescadores.

Para este año, la Municipalidad de Chorrillos brindó una serie de disposiciones para los bañistas que lleguen hasta esta zona de Lima Sur. Sin embargo, mucho de los asistentes hicieron caso omiso a las recomendaciones.

Según personal que labora en el municipio, señaló que se han encontrado gran cantidad de basura como bolsas de plásticos, botellas de licor, latas de cerveza e incluso hasta pañales dejados a la orilla del mar, afectando al ecosistema.

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, señaló a RPP Noticias que en el operativo de recuperación de la playa Agua Dulce se encontró más de 150 carpas, con personas consumiendo bebidas alcohólicas y una zona con basura, acción que estaba completamente prohibida en estas fiestas.

Playa Agua Dulce en Chorrillos

“Estamos procediendo primero a invitar a las personas a desarmar sus carpas, estamos procediendo a incautar las bebidas alcohólicas, estamos procediendo a retirar a todas las personas que se encuentran en estado de ebriedad y por supuesto un escuadrón de voluntarios chorrillanos están pasando ellos a limpiar y a sensibilizar. Están pasando sombrilla por sombrilla y toalla por toalla y conversando con cada vecino, explicando el proceso de degradación de los residuos que botan”, dijo.

Este 1 de enero se calculó que el balneario recibiría al menos 45 mil veraneantes, por lo que la Policía Nacional del Perú (PNP) ya dispuso que más 50 de sus agentes apoyen con las labores de seguridad y control, en conjunto con las fuerzas municipales.

Bañistas utilizan la pileta para bañarse

Para las celebraciones del 25 de diciembre, decenas de personas decidieron hacer uso de la pileta que está ubicada a pocos metros de la playa Agua Dulce para meterse ahí, simulando que era una piscina. Esto se ha vuelto una costumbre popular, pues no es la primera vez que los bañistas usan este espacio para refrescarse.

Sin embargo, la municipalidad de Chorrillos ha prohibido esta acción, ya que este espacio no es ni reemplaza una piscina, por lo contrario. Como medida para evitar alguna tragedia, la comuna tuvo que cerrar temporalmente esta pileta para que la población no entre en ella.

Lo que los usuarios no tomaron en cuenta es que se trata de un espacio público que no está habilitado para recibir a veraneantes, pues el tratamiento del agua que recircula en la pileta no es el mismo que el de una piscina.

Los veraneantes limeños tienen por costumbre llevar ollas llenas de comida a la playa. (Perú21)

¿Cuáles son las prohibiciones que el municipio ha puesto a los bañistas de Agua Dulce?

1. Ingresar a la zona de playa en compañía de mascotas o cualquier animal doméstico. Salvo los perros guías, guardianes acompañados de su instructor.

2. Portar armas de fuego o blancas.

3. Consumir bebidas alcohólicas en la zona de playa de recreación.

4. Instalar carpas o toldos en zonas no autorizadas. Solo se admite el uso de sombrillas tipo estándar y son instaladas en el momento de ser requeridas por el veraneante.

5. Quemar cualquier objeto, así como el uso de parrillas o encender balones de gas para hacer fuego.

6. Ingresar a la zona de playa con botellas de vidrio de cualquier especie, alimentos preparados o perecibles o bebidas alcohólicas de cualquier tipo.

7. Usar parlantes o equipos de sonido de reproducción musical o análoga, sin autorización municipal.

