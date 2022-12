Marisol Crousillat revela la razón por la que sacó a Michelle Soifer de ‘Combate’ | YouTube

Marisol Croussillat fue la pionera en los programas reality, la productora televisiva estuvo a cargo de ‘Combate’, el primer programa de competencia que logró consolidarse en la antena nacional. Desde allí, diversos personajes comenzaron a ganar gran popularidad que incluso, muchos de ellos migraron a ‘Esto es Guerra’ cuando este programa comenzó a ser el rival.

Pero, en medio de todas las temporadas en los inicios de ‘Combate’ miles de anécdotas sucedieron. Es así que, la cabeza del programa se presentó en el canal de YouTube ‘Com FM’ de Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, allí Marisol contó más de un detalle de lo que se vivió fuera de cámaras.

Una de las consultas de los conductores fue para conocer quiénes eran los competidores que podían ser más difíciles de manejar. Ante ello, la ‘Reina Madre’ comentó que los hermanos Agostini tenían algunas reacciones impredecibles. Pero, por otro lado, también se refirió a Michelle Soifer.

Marisol Crousillat contó por qué sacó a Michelle Soifer de Combate.

Mario Irivarren comentó que la cantante era una persona que no cumplía con los horarios y podía llegar hasta 4 días tarde, de los 5 que iba a trabajar al canal. Frente a esta situación, Marisol Croussillat, señaló que sí era un personaje complicado de llegar a acuerdos.

“Con Michelle era terrible. Hablar con Michelle era reunirnos en otro lado, juntarnos con la mamá. Al final te decía que sí, salvo que no tuviera la plata que ella quería. Cuando era negociación, era más difícil”, comentó al inicio.

Tras ello, Fabianne Hayashida le consultó si en algún momento la sacó del programa por este tipo de incumplimiento. La productora sorprendió al revelar cuál fue la razón que la motivó a retirarla del programa de un momento a otro.

“Yo a Michelle la saqué porque le tiró una cachetada a Miguel Arce delante mío. Yo estaba hablando con Miguel Arce y vino, se paró delante mío y le tiró una cachetada. Lo peor fue que yo la llamaba y nunca dio vuelta y como si nada se fue a su casa”, comentó.

Incluso, reveló que un familiar de la cantante se comunicó con ella para hablar de lo sucedido, pero reafirmó que no quería que volviera al canal por la actitud que había tenido. “Yo me acuerdo perfecto que llamó la mamá o el papa y yo dije: no se preocupe ya no va a volver, que ni se gaste. No vuelve porque si empezamos a tolerar esas cosas hubiéramos durado mucho menos”, finalizó.

