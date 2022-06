Productora de Combate cuenta con detalles cómo fue el ingreso de Maluma al reality | ENTREVISTA

El paso de Maluma en Combate. (Foto: Composición)

Marisol Crousillat nunca imaginó que el chico delgado, a quien nunca le pidió una foto y solo aceptó ingresar a su reality para permitirle hacer promoción a su música, sería años después el internacional Maluma, una figura que hoy en día goza de fama colosal y gana millones de dólares por sus conciertos, incluso se ha dado el lujo de cantar con la mismísima Madonna. “Todo salió de pura casualidad”, cuenta la recordada productora de Combate.

En conversación con Infobae, la Reina Madre recordó la vez que le propusieron que Maluma ingresara a Combate. La realizadora de TV señaló que nunca imaginó un cambio tan radical en la hoy megaestrella del reggaetón.

“A mi me parece un sueño, yo no tengo ni siquiera una foto con Maluma”, indicó entre risas. “Me parece un sueño porque esto salió de pura casualidad. Yo era amiga del gerente de Sony Music en Perú, en esa época. Él me dijo, mira, a Combate le está yendo muy bien, ¿qué podemos hacer? “¿No sé, qué se te ocurre?”, le pregunté. De pronto me dice, tú meterías a alguien, a algún cantante”, cuenta la productora de Abrazo de Gol en Willax TV.

PUEDES LEER: Marisol Crousillat sobre el ingreso de Renzo Schuller a EEG: “Tener a Combate les funciona” | ENTREVISTA

“Le dije que depende. “Hay un chico colombiano que hace reggaetón, ¿has escuchado hablar de Maluma?”, me preguntó. Le dije, no. “Ya, te voy a mostrar”, me dijo” , continuó a detalle Marisol.

“Empezó a buscar y cuando lo escuché me encantó, en ese tiempo era chibolo, creo que tenía 18 años. Le dije, hagámoslo, vino una semana al programa y le fue bien, ya cuando él crecía, no lo podía creer. Era como un sueño”, dijo entre risas, expresando una y otra vez lo impactada que quedó tras ver todo este ascenso.

“LO TRATABA COMO UN CHIBOLO MÁS”

Incluso, no puede creer que hoy en día un Meet and Great con Maluma cueste 500 dólares, y ella no tenga ningún recuerdo con él cuando lo tuvo tan cerca.

“Ahora es insuperable, a mi me parece gracioso porque hoy en día un Meet and Great con él cuesta como 500 dólares y yo no tengo ninguna foto. Y me digo ‘no puede ser’, lo tuve al lado mío toda una semana. Además lo trataba como un chibolito más (risas). Sí, bueno, son cosas que pasan”, reflexionó.

En otro momento, se refirió a Esto es Guerra, que también invitó a un cantante extranjero en su programa, Adso Alejandro. “No sabía, no veo Esto es Guerra, no he tenido tiempo, pero bueno, uno cuando hace producción, se dice a sí mismo: ‘si esto funcionó, por qué no volver a hacerlo’. Además, la disquera también habrá aportado algo, nada es gratis”, concluyó.

SEGUIR LEYENDO: