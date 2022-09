Fernando Díaz y Alicia Retto marcan distancia con la competencia: “Nosotros no somos un noticiero aburrido”

Los conductores de 'ATV Noticias: Edición Matinal', Fernando Díaz y Alicia Retto, conversaron con Infobae sobre su éxito televisivo.

De lunes a viernes, durante cuatro horas seguidas, Fernando Díaz y Alicia Retto alegran las mañanas de cientos de peruanos en ‘ATV Noticias: Edición Matinal’, un noticiero que se ha diferenciado de la competencia por narrar las noticias de manera diferente: con más frescura y menos guion. “No leemos el teleprompter”, nos refiere el también periodista de ‘Día D’.

Esta inesperada combinación les ha servido para calar bien en el público, convirtiéndose así en uno de los matinales con mayor audiencia. Pero con ello también llegaron los rumores de un posible romance entre ambos y las tediosas comparaciones con su competencia directa, Verónica Linares y Federico Salazar. “Nosotros no somos un noticiero aburrido”, adelanta Retto.

La dupla televisiva, que se califica a sí misma como un “matrimonio televisivo”, conversó con Infobae sobre su éxito en TV, sobre las especulaciones de una relación amorosa secreta y sobre sus aspiraciones en ATV a futuro.

El noticiero va desde las 5:00 horas hasta las 10:00 horas. ¿Cómo mantienen la energía de principio a fin?

Fernando: Nunca hemos venido con la energía baja. Y si uno lo está, lo notamos y tratamos de animar al otro para que fluya. Acá me divierto, nos reímos, salimos de nuestro molde y me la paso muy bien. Además, la gente a esa hora no quiere ver a alguien que dé sueño, sino todo lo contrario.

Alicia: Exacto, somos un noticiero diferente. Yo siento que no somos un noticiero aburrido, tenemos mucha personalidad. Así como nos ven en pantalla, así somos en el día a día. El noticiero es como nuestro hijo, tenemos que sacarlo adelante como sea.

Hasta los imprevistos lo manejan con buen humor. Recuerdo que Fernando adelantó en vivo que Vania Masías estaba embarazada…

Alicia: (risas) Ya sabíamos que Vania venía a anunciar su embarazo, pero la idea era entrar en contexto y luego que fuera sorpresa.

Fernando: Lo que pasa es que tengo memoria a corto plazo, soy como Dory. Tú me dices ‘Fernando, vas a presentar esto y luego esto’. Olvídate, no lo voy a retener. Me dijeron que venía Vania, y yo leí la palabra ‘embarazo’. Lo olvidé y bueno, lo solté.

Fernando Díaz y el lapsus que cometió al anunciar el embarazo de Vania Masías | ATV

¿Recuerdan la primera vez que condujeron juntos?

Alicia: Sí, fue en ‘ATV Estación Central’, conducíamos por dos horas. Nunca había trabajado con él, lo conocía porque era periodista de ‘Día D’. Pero desde allí, me di cuenta que era un caballero. Fernando no es avasallador como algunos conductores de extremo ego, que les encanta salir y figurar... Congeniamos muy bien hasta que nos separamos, salí embarazada.

Fernando: Yo me regresé a la ‘Estación Central’ sin ella. Estuve con varias chicas (risas), coqueteando en este matrimonio abierto. Rotó un montón de gente. Y luego dijeron ya no más, sino solo nosotros.

Alicia: Fue fortuito que de nuevo estemos juntos en la mañana. No fue ‘vamos a lanzar esta dupla en ATV’. Salió de manera circunstancial y que ha crecido orgánicamente. Creo que este es nuestro mejor momento.

¿Qué han aprendido el uno del otro en todo este tiempo?

Fernando: Yo aprendí de ella la improvisación, de salirse del teleprompter, en qué momento hacer un silencio si hay un off o un ambiental. Eso lo fui aprendiendo porque al comienzo nadie sabe. Para mí, Alicia siempre ha sido una guía.

Alicia: Yo sigo aprendiendo todos los días. Primero a cultivar mi paciencia porque él es distraído y olvidadizo. También aprendí su espontaneidad, para mí Fernando es el mejor periodista de dominicales en nuestro país. Tenerlo a lado con esa creatividad, con esos versos que puede sacar otro titular a la noticia, es fenomenal.

Pese a tener un año y medio al aire, han llegado a congeniar muy bien…

Fernando: Sí, sabemos cómo pensamos y fluimos a nuestra velocidad. El tema es aquí que las duplas se construyan, tienen que empatizar.

A: Yo sé si él está cargado, si algo le molesta, o si no sabe. Sin palabras nos comunicamos y eso es importante. Creo que ni con mi esposo nos comunicamos así (risas).

Fernando Díaz y Alicia Retto en el set de 'ATV Noticias: Edición Matinal'. (Instagram)

Esta complicidad la han notado los televidentes y se refleja en el rating…

Alicia: Yo creo que la gente nos valora. Nosotros podemos tener un bloque político sumamente fuerte, y a la siguiente hora podemos estar riendo y bailando con un cantante. Y eso no me quita seriedad, ni veracidad a mis comentarios. La gente lo respeta y le gusta, pero lograrlo no ha sido fácil.

Fernando: Sí, la gente quiere un conductor natural, real, no alguien que esté acartonado, tieso.

Alicia: Yo siento que a los conductores en nuestro país les cuesta, les gusta acartonarse, les gusta verse formal. Pero bueno, son estilos…

Su competencia directa es América TV, con Federico Salazar y Verónica Linares al frente. ¿Qué opinan de las comparaciones?

Alicia: Nosotros somos un noticiero distinto y una dupla diferente. Nosotros no somos un noticiero aburrido. La gente siempre compara, pero creo que no tenemos punto de comparación.

Fernando: Esa dupla va a años, se conocen un montón, también son muy amigos. Pero tienen su forma, no se salen del molde. Federico está en otra edad, es un hombre grande…

Alicia: Bueno, yo a Federico lo veía cuando estaba en el colegio (risas).

Fernando: A mí no me gusta estar sentado todo el programa, me aburro. Por eso le pedimos a los de cámara que nos muevan, porque sino me duermo. Tienen otro estilo, no podríamos hacer lo mismo. Ellos tienen su mérito, su trayectoria y es respetable.

Ellos no tienen un “matrimonio televisivo”, como así le dicen a su relación laboral…

Alicia: Aunque parezca gracioso, sí manejamos esta relación como un matrimonio. Estamos todo el día conectados, hay que ceder, hay que callar, hay que aprender a respetar al otro.

Fernando Díaz y Alicia Retto condujeron juntos por primera vez en 'ATV Estación Central'. (Instagram)

Asumo que los televidentes piensan que pasa “algo” romántico entre ustedes…

Alicia: Sí (risas). Me ha pasado que salgo con mi esposo y me miran como si le estuviera sacando la vuelta a Fer.

Fernando: Nos ponen en la transmisión de Facebook ‘estos se traen algo’ o ‘ya demasiado coqueteo entre ambos’. Incluso han dicho que nos han visto saliendo de un hotel de Lima Norte, ¡hasta lo afirman! La gente se hace ideas. Mi esposa se ríe, ella se divierte. Y cuando salimos en grupo, Alicia se toma una foto con su marido y conmigo, el firme y el bamba.

Desde los ampays a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal, se ha puesto en duda las amistades en el trabajo…

Alicia: Mira, nosotros nos dimos cuenta de varias cosas, que teníamos una familiaridad que otras personas lo veían mal. Yo tengo amigas que me decían ‘oyee, viste cómo la otra le acomodaba la colita a Del Portal’. Y yo decía ‘bueno, si eso le pasara a Fer, yo también le arreglaría el moñito cuando lo necesite’. Hay gente que puede pensar que hay un exceso de confianza entre nosotros, pero nuestro perímetro lo tenemos claro.

Fernando: Pero es chévere eso también porque hemos conseguido que la gente respire esa naturalidad, esa confianza que nos tenemos. Obviamente, la gente se hace una telenovela en su cabeza, pero ya es su rollo.

Los dos se han forjado como periodistas a lo largo de los años, ¿creen que es necesario tener una carrera para estar en TV?

Alicia: Para mí sí. Es necesario pasar por la universidad para tener un sustento teórico y ético. Yo he sido practicante, asistente, reportera, he pasado por todos lados. La calle es la mejor universidad de un periodista, pero no es la única porque también necesitas los conocimientos que te da una universidad. El público se merece respeto.

Justamente la experiencia y la teoría salió a relucir cuando les tocó anunciar la muerte de Diego Bertie…

Fernando: Justo Alicia estaba de vacaciones y yo estaba solo. Antes de anunciarlo, la productora me dijo ‘tengo la información que Diego Bertie se ha caído del balcón de su edificio’. Yo conocía esa casa porque había ido dos semanas antes a entrevistarlo. Y le pregunté ‘¿está vivo?’. Me dijo ‘voy a investigar, pero hasta ahora nadie ha dicho nada’. Yo seguía indagando en redes, no había nada. Hasta que me lo confirmaron. Me dijeron que se había caído y que lo llevaron al Casimiro Ulloa. Ahí todo cambió... Hablar sobre el suicido era muy delicado.

Alicia: Ahí entra a tallar la experiencia y la ética. Se trata de una noticia que no estaba confirmada, pero era evidente que una persona que se cae de tantos pisos definitivamente va a morir o no estará bien. Preguntarse de dónde cayó, cómo es la escalera o el balcón, eso ya es innecesario…

F: Ahí apelé a mi experiencia, a mi background de ser consumidor adicto a la televisión. Yo no tenía información preparada, y me puse a hablar de “Natacha”. Todo lo que decía era de ese momento, de mi cabeza. Ahí llamamos a algunas actrices, quienes accedieron hablar sobre Bertie. Creo que esa cobertura nos diferenció de otros noticieros.

Diego Bertie cayó desde lo alto de edificio en Miraflores | ATV

¿Cómo ven el noticiero dentro de algunos años? ¿Se proyectan juntos o separados?

Alicia: Esperemos que el rating no nos separe. Lo único que nos puede separar y romper este matrimonio es eso. Las cifras en el rating han sido auspiciosas, estamos en el segundo lugar de los noticieros más vistos de la mañana. Para llegar a ello en un año y medio, ha sido un crecimiento orgánico.

Fernando: Vamos bien, vamos creciendo, no ha sido fácil. Nuestra competencia son figuras sólidas que van años juntos y nosotros de a poquito a poquito, con cuatro gatos en la producción full camiseta, vamos dándole. La gente siempre nos dicen que contamos las noticias de manera distinta, y eso que la noticia es la misma para todos. Lo que pasa es que no leemos el teleprompter pues, nosotros no lo leemos.

SEGUIR LEYENDO