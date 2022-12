Vladimir Cerrón no pagó caución de 20 mil soles: ¿Cuánto dinero percibe al mes el secretario general de Perú Libre?

El Ministerio Público sustentó su apelación en contra de la medida del juez John Pillaca, el último miércoles 28, para revocar la comparecencia con restricciones impuesta a Vladimir Cerrón y otorgarle una prisión preventiva de 36 meses.

El fundador de Perú Libre es acusado de constituir este partido político como “fachada”, para el supuesto delito de lavado de activos, y liderar una organización criminal a través de él. En la investigación también se encuentran implicados su madre, Bertha Rojas, y su hermano Waldemar Cerrón.

En la última audiencia suscitada, el fiscal Rafael Vela, coordinador de las Fiscalías Especializadas en Lavado de Activos, insistió en que existe un peligro de fuga de parte del líder perulibrista.

Ante los magistrados del Poder Judicial, destacó un “decaimiento de todos los niveles de arraigo [de Vladimir Cerrón] ante la gravedad de los acontecimientos, alta probabilidad de fuga y entorpecimiento de la probabilidad probatoria”.

Además, el fiscal superior advirtió que Cerrón Rojas aún no paga la caución con plazo ya vencido, también impuesta por el juez Pillaca, que asciende a una suma de 20 mil soles. Al respecto, la abogada Claudette Chapman aseguró que su patrocinado no cuenta con dinero suficiente para pagar dicho monto.

La defensora legal argumentó que el exgobernador regional de Junín, sentenciado por delitos contra la administración pública (corrupción), tiene diversos gastos, entre ellos, ayudar económicamente a su madre.

“La va a pagar. Todavía no ha pagado la caución de S/20 000 (…) Creo que aún no está vencido el plazo, pero lo que pasa es que mi patrocinado no tiene dinero. ¿De donde va a sacar 20 000 soles? Aclaro el por qué no está pagando. No tiene”, señaló la letrada.

Mensualidad en Perú Libre

La abogada de Cerrón Rojas también presentó, en la referida sesión, un certificado de trabajo que supuestamente prueba el arraigo laboral de su defendido. El documento proviene de Perú Libre (PL), partido que también está investigado como persona jurídica por la Fiscalía.

“Reafirmar que PL es investigado dentro de todos estos hechos acontecidos y, como tal, efectivamente dentro de la organización criminal que se investiga el Sr. Cerrón está en la cúspide de la misma”, sostuvo el fiscal Rafael Vela.

El funcionario señaló que se “instrumentaliza el partido político” y, por ello, cuestionó la validez del documento laboral. “Solo viene acompañada de boletas de este año, cuando dice la Sra. Abogada que es desde el año anterior, debería haber presentado la información conjunta, lo que nos hace presumir que se trata del control de esa estructura”, indicó.

En otro momento, tras ser consultada por uno de los magistrados, Claudette Chapman informó que Cerrón recibe “un aproximado de 15 mil soles” por su trabajo como secretario general de Perú Libre. Además, tras pedírsele que explique el origen de este dinero, manifestó que se trataban de colaboraciones económicas de los partidarios.

“No sé, hasta donde yo tenía conocimiento eran aportes voluntarios. El partido tiene que mantenerse con algo, los partidos no se sostienen de la nada, tienen que hacer campañas, difundir sus ideas. Para eso, la forma más correcta, es que los miembros del partido solventen esto”, aseguró.

