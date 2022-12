Policía Nacional pasa al retiro a 50 coroneles, 58 comandantes y 40 mayores

166 POLICÍAS PASAN AL RETIRO

A pocos días de terminar el 2022, la Junta de Calificación de Pases al Retiro de la Policía Nacional reveló que en este mes de diciembre, 166 oficiales pasarán al retiro. Los grados que dejan la institución pertenecen a coroneles, comandantes y mayores, gran parte de ello se debe a la causal de renovación de cuadros (122) y otro por solicitud de los mismos efectivos (44).

Se detalló que 148 miembros son oficiales de armas y que están distribuidos de la siguiente manera: 50 coroneles, 58 comandantes y 40 mayores, la mayoría de ellos son asimilados a la institución que ejercían la carrera de medicina, derecho, economía, periodismo, psicología y otras profesiones.

Según reveló el diario La República, esta decisión presidida por el comandante general de la PNP, Raúl Alfaro Alvarado, fue tomada porque muchos de los oficiales superiores no tienen proyección en la institución policial. Es decir, que hay coroneles que no cuentan con el curso en la Escuela de Posgrado de la PNP, y para los comandantes y mayores, el curso de Estado Mayor.

Mayor PNP David Medina Guillén

En la lista de los oficiales que dejarán la PNP se encuentra el mayor David Medina Guillén, quien forma parte del Equipo Especial en Apoyo a la Fiscalía contra la Corrupción del Poder.

David Medina también participó en el operativo contra el ex director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) mayor PNP en retiro José Fernández Latorre, así como intervino en la desarticulación de múltiples organizaciones criminales, cuando laboraba en la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac).

Ministerio del Interior pasa a retiro al mayor PNP David Medina Guillen. Foto: Composición Infobae

Durante una entrevista con RPP Noticias, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, fue consultado por la decisión de darle de baja a Medina Guillén. En ese sentido, el funcionario expresó que no tenía conocimiento de ello, pero que era mejor analizarla.

“No tengo información y no podría emitir una opinión al respecto, pero de ser cierto se debería verificar y analizar de darse el caso”, expresó en RPP.

“Con el ministro del Interior estamos trabajando coordinadamente. No solamente en esos aspectos, sino en otros aspectos relacionados con la seguridad”, expresó el titular del Mindef.

Otra figura política que se manifestó fue el exministro del Interior, Rubén Vargas, quien se mostró sorprendido por la decisión, asegurando que la PNP pierde a un gran elemento.

“Es una absoluta injusticia porque estamos ante un mayor de la Policía comprometido con su institución y con una trayectoria y una reputación muy bien ganada, de ser un implacable frente a los actos de corrupción, especialmente los que se producen dentro de la institución policial”, expresó.

Aseguró que Medina Guillén hace más de un año investigaba el caso de los oficiales PNP que entregaron dinero para ascender al grado de general durante el régimen de Pedro Castillo.

Víctor Eduardo Rojas Herrera

¿Por qué dan de baja al mayor PNP David Medina Guillén?

El ministro del Interior, Víctor Rojas, mencionó en una entrevista a Panamericana TV que el pase al retiro del mayor PNP David Medina Guillén no interviene si es o no miembro del Equipo Especial, sino porque “ya no tiene línea de carrera.

“No se determina, en este caso, que por haber estado trabajando en el Equipo Especial (del Ministerio Público) hayamos pasado al retiro al mayor. Su pase al retiro obedece estrictamente al marco de la ley. Ya no tiene una línea de carrera. El mayor tiene 10 años en el grado, no ha realizado el curso de estado mayor, requisito indispensable para ascender al grado de comandante”, expresó Rojas en Panamericana Televisión.

“No es porque esté en el grupo especial. En todo caso, él es un miembro del grupo especial, él no comanda el grupo especial, el que comanda ese grupo es el coronel Colchado”, afirmó.

