Perú Libre cierra filas por Américo Gonza pese a estar involucrado en caso de los ascensos irregulares en la Policía

Perú Libre apoya al congresista Américo Gonza.

La bancada de Perú Libre emitió un comunicado ayer para respaldar al congresista Américo Gonza, quien ha sido señalado por colaboradores eficaces del Ministerio Público como el coordinador de la red criminal que se habría gestado para ejecutar los ascensos irregulares dentro de la Policía Nacional con la venía del expresidente Pedro Castillo.

“Expresamos nuestra plena solidaridad con nuestro parlamentario Américo Gonza Castillo por el ataque sistemático que viene sufriendo de parte de la prensa concentrada. Exigimos que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia para nuestro compatriota y congresista de la región Cajamarca. Fuerza Américo”, señala el post publicado en la cuenta oficial de Twitter de esta agrupación política.

Según la tesis fiscal, Gonza tuvo un papel clave dentro de la presunta organización criminal que estuvo detrás de los ascensos no solo de la Policía, sino también de las Fuerzas Armadas (FF.AA.). El legislador perulibrista y titular de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos habría sido el coordinador para recibir los sobornos de los oficiales y militares que, luego, fueron a parar a las manos del expresidente Castillo.

Frente a la grave imputación, Gonza rechazó las imputaciones en su contra y cuestionó a la Fiscalía por actuar “un año y medio después” de iniciado el proceso.

🔴 #ATENCIÓN | Desde el Grupo Parlamentario Perú Libre solicitamos se respete la presunción de inocencia de nuestro congresista @GonzaAmerico; así como el respeto del debido proceso. pic.twitter.com/kkmZBGuoD8 — Bancada Perú Libre (@BancadaPLibre) December 28, 2022

“Me sorprende, porque esta investigación no es de ahora sino del año pasado, que después de un año y medio un colaborador me mencione. Eso me parece sospechoso, lo otro es que en un documento de 134 páginas a mí me mencionan en un párrafo de tres líneas en la página 27, después se olvidan de mí. Porque no hay elementos que prueben que el Ministerio Público quiere mencionar de mi persona”, manifestó Gonza en diálogo con RPP.

El parlamentario agregó que la Fiscalía “sí desarrolla páginas enteras, y relatan [distintos] hechos, sobre otros investigados” en el caso. En este escenario, pidió que sea “corroborado” el testimonio del colaborador eficaz.

“De estos generales que se mencionan, que [presuntamente] pagaron para llegar de coroneles a generales, en honor a la verdad, yo no conozco a ninguno ni siquiera de vista. Conozco al expresidente Pedro Castillo y al general Gallardo por la misma investidura”, comentó.

“Lo que hizo el presidente fue en ejercicio de sus facultades, no solamente nombró a un comandante general de la Policía Nacional, sino también lo hizo en otros institutos armados. No podemos penalizar ese ejercicio regular”, increpó.

Según la Fiscalía, los generales PNP investigados habrían abonado jugosas coimas para obtener el grado. (El Comercio)

Relación con el general Gallardo

El congresista de Perú Libre también negó presentar al excomandante general Javier Gallardo, hoy cuestionado por el mismo caso, con el expresidente Pedro Castillo. Según refirió, todo se debió a unas coincidencias suscitadas en los registros de Palacio de Gobierno.

“Yo iba a visitar al presidente, en algunas oportunidades, y me encontraba en la sala de espera con muchas personas. En tanto esperamos al presidente por una o dos horas, debido a sus funciones, allí hubo una coincidencia de ingresos en los registros”, señaló.

En otro momento, cuestionó el trabajo del Ministerio Público, liderado por Patricia Benavides, en relación a su caso en esta investigación.

“A mí no me han llamado hasta ahora por este hecho. Me sorprende que después de año y medio de investigación recién incluyan mi nombre ¿Por qué no lo hicieron antes? hago hincapié en que este caso, si fuera real de que estas personas pagaron por su ascenso, ellos dirán a quién le dieron el dinero o con quién coordinaron. Yo no tengo problemas [que revisen mi celular]”, indicó.

La Fiscalía ha continuado con las diligencias correspondientes en este caso. El pasado martes 27, Gallardo Mendoza fue detenido tras dictarse diez días de detención preliminar en su contra.