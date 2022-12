Tania Ramírez rechaza versión de Vladimir Cerrón: “Ningún pueblo pide Asamblea Constituyente”

Parlamentaria fujimorista Tania Ramírez. Foto: Congreso

La parlamentaria, Tania Ramírez, cuestionó y rechazó las declaraciones de Vladimir Cerrón, al indicar que el pueblo está solicitando una Asamblea Constituyente. La integrante de la bancada de Fuerza Popular mostró su incomodidad, luego que el líder de Perú Libre hable en general en nombre del pueblo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la legisladora se dirigió al líder del partido del lápiz y le indicó que “ningún pueblo pide Asamblea Constituyente”.

“¿Quién es el pueblo para Ud.? ¿Ud. es la voz del pueblo? No sea necio, ningún pueblo pide Asamblea Constituyente. Sea valiente, deje su iPhone y su zona de confort y váyase al monte como lo hizo su icono Fidel. Aquí la democracia lo esperará y verá cómo le va”, publicó la congresista Ramírez en Twitter.

Hace unos días, la legisladora, se mostró en contra del gobierno mexicano, luego que el presidente López Obrador le concediera el asilo político a la ex primera dama, Lilia Paredes, y a sus dos menores hijos tras la prisión preventiva que tiene Castillo Terrones.

“En el Perú tenemos corruptos para exportar, decía Pedro Castillo, cuánta razón tenía. La Cancillería del Perú, con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, lograron sustraer de la acción de la justicia a la esposa Lilia Paredes. Antes exportaron a Juan Silva y tal vez a Fray Vásquez”, escribió Ramírez García en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué dijo Vladimir Cerrón sobre la Asamblea Constituyente?

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón cuestionó al Congreso de la República, luego de asegurar que hace tiempo el Parlamento dejó de ser la voz del pueblo.

“La voz del Congreso hace mucho tiempo que dejó de ser la voz del pueblo peruano. Presidentes AMLO y Petro, tienen nuestro respaldo y nuestra gratitud”, sostuvo en su cuenta de Twitter, el líder de Perú Libre.

Cerrón no paga caución

El pasado miércoles 28 de diciembre, Rafael Vela, sustentó la insistencia de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón, a quien se le acusa de encabezar una organización criminal que recaudó dinero de manera ilegal para financiar a su partido político, Perú Libre.

Vela alegó que se desconocía si Cerrón cumplió con pagar los 20 mil soles de caución que estaba obligado a entregar como parte de la comparecencia, con restricciones que se le impuso en primera instancia.

Por su parte, Claudette Chapman, defensa legal del ex gobernador regional de Junín, reconoció que su patrocinado aún no ha desembolsado dicho monto, por lo que el fiscal advirtió que ello es un incumplimiento a las reglas de conducta.

En su defensa, la letrada manifestó que Cerrón Rojas no cuenta con el dinero para cumplir con esa orden, pese a que señaló que recibe S/15 mil mensuales de Perú Libre. Argumentó que el ex gobernador tiene gastos no previstos, como mantener a su madre

“La va a pagar. Todavía no ha pagado la caución de S/20.000(…) Creo que aún no está vencido el plazo, pero lo que pasa es que mi patrocinado no tiene dinero. ¿De dónde va a sacar 20.000 soles? Aclaro el por qué no está pagando. No tiene”, mencionó la abogada de Cerrón.

